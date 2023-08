Le canzoni più ascoltate dell’estate su Spotify. Nello streaming vincono le collaborazioni… Ava, Anna e Capo Plaza in testa

Spotify, il servizio di abbonamento di streaming più popolare al mondo (551 milioni di utenti di cui 220 milioni di abbonati al Premium in 180 paesi complessivi) svela i brani più ascoltati in Italia quest’estate. Una classifica che vede il trionfo del trio formato da Ava, Anna e Capo Plaza.

Ad essere state prese in esame sono le classifiche Spotify registrate tra il 29 maggio e il 21 agosto 2023.

La Top 10 è dominata dai brani di Sony Music Italy e Warner Music Italy con sole due presenze da parte di Universal Music. Una di queste due, “Cenere” di Lazza, è anche l’unico brano di Sanremo a rientrare in questa classifica estiva. Se si guarda invece alla Top 20 la situazione è questa: 9 per Sony, 5 per Universal e 5 per Warner (di cui una con Ada) e una presenza per Artist First.

I vincitori del Power Hits Estate 2023, i The Kolors, occupano la sesta posizione. A guidare sono “Vetri neri” di Ava, Anna e Capo Plaza seguita da “Hoe” di Tedua feat. Sfera Ebbasta. Una sola canzone appositamente pensata per l’estate è presente sul podio. Si tratta di “Disco paradise” del trio Fedez, Annalisa e Articolo 31.

Per Spotify si conferma il trend che vede le collaborazioni tra artisti come vincenti. Ovvio, più nomi coinvolgono più fandom e generano più ascolti, oltre ad essere inseriti ovunque nelle playlist editoriali. Non si può non notare però che i veri successi dell’estate, oltre ad Ava e soci, sono quelli dei The Kolors, di Angelina Mango e di Alfa. Tutti artisti senza feat.

Il predominio della musica italiana è ormai da diversi anni una certezza. Nella Top 20 sono infatti presenti solo due brani internazionali di cui uno con la presenza di Sfera Ebbasta.

Prima di scoprire la Top 20 dei brani più ascoltati quest’estate in Italia su Spotify andiamo a conoscere i brani più ascoltati in tutto il mondo. Una classifica che vede in testa, con oltre 390 milioni di stream, Eslabon Armado e Peso Pluma con la loro “Ella Baila Sola”.

E se in Italia le artiste donne presenti in Top 20 sono sei (ma solo due da solista), a livello mondiale si sono fatte sentire Taylor Swift , Olivia Rodrigo , Miley Cyrus , Dua Lipa e SZA. Ecco la Top 20:

“Ella Baila Sola” di Eslabon Armado, Peso Pluma “WHERE SHE GOES” di Bad Bunny “Seven (feat. Latto)” di Jung Kook, Latto “Cruel Summer” di Taylor Swift “La Bebe – Remix” di Yng Lvcas, Peso Pluma “un x100to” di Grupo Frontera, Bad Bunny “Flowers” di Miley Cyrus “Daylight” di David Kushner “Sprinter” di Dave, Central Cee “As It Was” di Harry Styles “Cupid – Twin Ver.” di FIFTY FIFTY “LALA” di Myke Towers “Kill Bill” di SZA “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” di Bizarrap, Peso Pluma “vampire” di Olivia Rodrigo “Dance The Night (From Barbie The Album)” di Dua Lipa “Classy 101” di Feid, Young Miko “TQM” di Fuerza Regida “I Wanna Be Yours” di Arctic Monkeys “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema, Selena Gomez

