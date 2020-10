Speranza L’ultimo a morire

E’ uscito per Sugar Fendt Caravan, il nuovo singolo inedito del rapper italo-francese Speranza. Il brano anticipa l’album di debutto L’Ultimo a Morire che vedrà la luce il prossimo 16 ottobre.

Speranza è noto per un fortunato tour nei club insieme a Massimo Pericolo e Barracano che lo scorso autunno ha registrato numerosi sold out (ne abbiamo parlato Qui).

L’artista rappa i suoi testi in napoletano, francese, italiano, e dialetto zingaro, creando un mix originale e inedito.

Il singolo Fendt Caravan, prodotto da Riley Beatz, si può definire come l’incrocio tra di culture diverse, flow travolgenti e il realismo più crudo.

Non ci sono freni al racconto di Speranza, testimone delle periferie e portabandiera di quella multi-etnicità cresciuta in lui fin dai primi anni passati nei ghetti agli angoli della Francia, per poi passare alle strade di Caserta.

SPERANZA L’ULTIMO A MORIRE

Fendt Caravan, così come il precedente singolo Iris, farà parte dell’album L’Ultimo a Morire, un disco ricco di contaminazioni e collaborazioni, registrato all’interno del Red Bull Music Studio, una postazione mobile d’avanguardia.

Ci saranno i feat. di Guè Pequeno, Tedua, Massimo Pericolo, Don Joe, Night Skinny e Crookers.

In Camminante è presente invece l’artista rom Rocco Gitano, un feat. fortemente voluto da Speranza da sempre molto vicino alla comunità sinti.

Questa la tracklist del nuovo album di Speranza L’Ultimo a Morire.

01 – CASERTEXAS, prod. simoo

02 – FENDT CARAVAN, prod. Riley Beatz

03 – A LA MUERTE (feat. Tedua), prod. simoo e Maiole

04 – SPALL A SOTT 4, prod. simoo

05 – CHINATOWN (feat. Gué Pequeno), prod. Night Skinny

06 – OMM I MERD, prod. Frank Carozza

07 – TAKEO ISCHI (feat. Massimo Pericolo), prod. Crookers

08 – CAMMINANTE (feat. Rocco Gitano), prod. simoo e Maiole

09 – 100 ANNI, prod. simoo

10 – IRIS, prod. simoo

11 – PUTTANA***, prod. simoo e Maiole

12 – LE FIEF, prod. Frank Carozza

13 – CALIBRO 9 (feat. Kofs), prod. Don Joe

14 – RUSSKI PO RUSSKI, prod simoo, Maiole e Frank Carozza

Foto di Roberto Graziano Moro