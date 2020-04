Oggi, domenica 5 aprile, alle ore 21.00 va in scena il quinto appuntamento con Spaghetti Unplugged organizzato con il supporto di Nastro Azzurro. Una serata in live streaming fruibile in diretta da casa sulla pagina Facebook di Spaghetti Unplugged.

Spaghetti Unplugged Home edition quinto appuntamento

Tra gli ospiti di questo quinto appuntamento ci saranno Jack Savoretti, Giovanni Gulino, Leo Gassmann, Cmqmartina e Tonno oltre ad interventi a sorpresa.

L’obiettivo principale degli appuntamenti è quello di lanciare un messaggio positivo: anche nelle difficoltà possiamo inventare qualcosa di nuovo e creativo, trovare soluzioni utili, sempre nel pieno rispetto delle regole!

I primi tre appuntamenti di Spaghetti Unplugged Home Edition sono stati un successo: le tre dirette hanno generato complessivamente oltre 115 mila views.

Il programma è presentato da Gianmarco Dottori che da casa intrattiene il pubblico con risposte ai commenti, brani su richiesta e condividendo i contributi degli artisti italiani, che si esibiscono dalle proprie case.

All’interno del programma anche interventi di special guests a sorpresa e un ‘open-mic’ digitale, con video selezionati degli utenti da casa…

…e, per non far mancare proprio nulla, Giovanni Romano darà la ricetta per un piatto di spaghetti da replicare ognuno nella propria cucina.