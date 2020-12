Soundreef prosegue il consolidamento della propria posizione anche internazionale. L’Ente di Gestione Indipendente presente nel registro pubblico dell’Intellectual Property Office del Regno Unito è stato ammesso in CISAC – La Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, in qualità di Rights Management Entity.

Un nuovo riconoscimento per Soundreef che dal 2021 gestirà le royalty online dei big del rap (ne abbiamo parlato Qui), ma anche degli hitmaker Federica Abbate e Takagi e Ketra.

Fondata nel 1926, CISAC è un’organizzazione non governativa e no profit basata in Francia, il network più importante al mondo di società che si occupano di diritto d’autore.

Con i suoi 232 membri distribuiti in 121 paesi, CISAC rappresenta più di 4 milioni di creators che operano in tutti i campi artistici: musica, audiovisivo, teatro, letteratura ed arti visive. Ha come mission il rafforzamento e lo sviluppo della sua rete internazionale di società di collecting anche tramite lo scambio di dati tra nazioni, e in generale la promozione di tutele legali per il diritto d’autore.

L’ingresso in CISAC rende più capillare la presenza di Soundreef a livello internazionale aprendo nuove importanti possibilità di collaborazione con autori ed editori stranieri.

SOUNDREEF

Nei giorni scorsi Davide d’Atri, CEO e Founder di Soundreef, è stato segnalato tra i 10 Business Person of the year di Fortune Italia.

Nella sezione Startup 2020, Fortune segnala i manager che più si sono distinti durante quest’anno, rispondendo alla pandemia da Covid-19 con prontezza e innovazione.