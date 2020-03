Soundreef combatte a suo modo il Coronavirus. Il settore della musica e dello spettacolo sta vivendo un momento particolarmente difficile a causa della sospensione degli eventi, dei concerti e delle attività live su tutto il territorio nazionale (Ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Per supportare il lavoro degli autori danneggiati dall’emergenza Coronavirus Soundreef scende in campo con un’azione concreta. Supporterà gli autori italiani con un anticipo sulle royalty.

“In questo difficile momento per il nostro Paese e per l’Industria Musicale, con eventi live annullati che stanno avendo una forte ricaduta sull’economia del settore, non abbiamo potuto né voluto restare indifferenti.

Per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo e di sostenere i nostri autori.

Certamente il nostro pensiero e la nostra solidarietà va anche a tutti gli organizzatori di concerti ed eventi live che in questo periodo di emergenza hanno dovuto interrompere le proprie attività.

Siamo fiduciosi che insieme, facendo fronte comune, riusciremo a superare questo momento.“