Firenze, S.O.S. Palestina! sold out il concerto benefico ideato da Piero Pelù

Sold out a Firenze per S.O.S. Palestina!, il concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore delle attività di Medici Senza Frontiere in Palestina.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

S.O.S. Palestina: il concerto di solidarietà ideato da piero pelù

Alla chiamata lanciata da Piero Pelù hanno risposto alcuni dei protagonisti più significativi della scena musicale italiana. Sul palco saliranno gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Non mancherà lo stesso Pelù, affiancato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane, in un cartellone che già ora conferma lo spirito di unione e solidarietà dell’iniziativa.

Le parole di Piero Pelù

Artista da sempre attento alle tematiche sociali e ambientali, Piero Pelù ha spiegato così l’origine del progetto:

“In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di “S.O.S. PALESTINA!”, nata per raccogliere fondi per MEDICI SENZA FRONTIERE che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni.



Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata. Oltre a quelli già annunciati se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto.”

Un Concerto benefico Firenze, un evento collettivo

Il concerto vede la collaborazione del management TEG (Valentina Parigi), de Le Nozze di Figaro, di Controradio come media partner, di About e della Fondazione Accademia dei Perseveranti con il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Anche Assoconcerti contribuirà con una donazione.

Tutti gli artisti parteciperanno gratuitamente e il ricavato, al netto dei costi vivi, sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

A firmare la grafica ufficiale dell’evento è stato Zerocalcare, che ha messo la sua penna al servizio di un progetto che unisce musica e impegno civile.