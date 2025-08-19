19 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
19 Agosto 2025

Firenze, S.O.S. Palestina! sold out il concerto benefico ideato da Piero Pelù

Tutto il ricavato dell'evento andrà a Medici Senza Frontiere

News di All Music Italia
Piero Pelù protagonista del concerto SOS Palestina 2025 all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze
Condividi su:

Sold out a Firenze per S.O.S. Palestina!, il concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore delle attività di Medici Senza Frontiere in Palestina.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

S.O.S. Palestina: il concerto di solidarietà ideato da piero pelù

Alla chiamata lanciata da Piero Pelù hanno risposto alcuni dei protagonisti più significativi della scena musicale italiana. Sul palco saliranno gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Non mancherà lo stesso Pelù, affiancato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane, in un cartellone che già ora conferma lo spirito di unione e solidarietà dell’iniziativa.

Le parole di Piero Pelù

Artista da sempre attento alle tematiche sociali e ambientali, Piero Pelù ha spiegato così l’origine del progetto:

In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di “S.O.S. PALESTINA!”, nata per raccogliere fondi per MEDICI SENZA FRONTIERE che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni.

Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata. Oltre a quelli già annunciati se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto.

Un Concerto benefico Firenze, un evento collettivo

Il concerto vede la collaborazione del management TEG (Valentina Parigi), de Le Nozze di Figaro, di Controradio come media partner, di About e della Fondazione Accademia dei Perseveranti con il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Anche Assoconcerti contribuirà con una donazione.

Tutti gli artisti parteciperanno gratuitamente e il ricavato, al netto dei costi vivi, sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

A firmare la grafica ufficiale dell’evento è stato Zerocalcare, che ha messo la sua penna al servizio di un progetto che unisce musica e impegno civile.

Locandina ufficiale SOS Palestina 2025 disegnata da Zerocalcare per il concerto benefico di Piero Pelù all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fedez live a Forte dei Marmi con biglietti venduti a metà prezzo secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli 4

Biglietti svenduti al 50% per Fedez a Forte dei Marmi, lo svela Selvaggia Lucarelli
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Vasco Rossi sul palco del concerto I Magnifici 7, in onda su Canale 5: scaletta completa. 6

Vasco Rossi - I Magnifici 7 approda su Canale 5: ecco la scaletta dello speciale docufilm!
Pippo Baudo ricordo cantanti 7

Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un'ondata d'affetto e gratitudine!
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 8

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Pippo Baudo durante una delle 13 edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte 9

Dall’esordio all’ultimo Festival: le 13 edizioni di Sanremo di Super Pippo Baudo
Ultimo autore, le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia 10

Da cantautore ad autore: i brani scritti da Ultimo per altri artisti

Cerca su A.M.I.