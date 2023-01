Sofia Goggia, Amadeus, il Festival e i Mondiali di Sci Alpino: “Sanremo è il sogno di tutti, mi piacerebbe andarci”

Sofia Goggia al Festival di Sanremo 2023?

Nei giorni scorso la clamorosa indiscrezione era circolata in rete e sui principali quotidiani sportivi.

Clamorosa non tanto per la presenza di una pluridecorata campionessa dello sport sul palco dell’Ariston (non sarebbe la prima volta), ma perché Sofia Goggia, nella settimana della kermesse, sarà impegnata nel più importante appuntamento del suo 2023 agonistico: i Mondiali di Sci Alpino.

Per chi non conoscesse il personaggio, Sofia Goggia è una delle stelle della nazionale italiana di sci, con al collo già due medaglie olimpiche in discesa libera (oro nel 2018 e argento nel 2022, conquistato con un ginocchio infortunato) e altre due mondiali del 2017 e 2019.

In questa stagione è saldamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa libera e al 5° posto in quella di Super G.

Con questi risultati già consolidati, è ovvio pensare che, ai Mondiali di febbraio, l’atleta bergamasca possa giocare le sue importanti carte per confermare ulteriormente il suo ruolo di punta nello sport.

Eppure, nonostante ciò, fino a poche ore fa c’era chi la dava presente sul palco del Festival di Sanremo a co-condurre una delle serate della manifestazione canora che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio.

La domanda da farsi sarebbe stata fin da subito: ma quando?

Dando per scontato che per una campionessa del suo calibro la priorità è il risultato sportivo, sarebbe stato materialmente impossibile per Sofia Goggia partecipare al Festival di Sanremo.

Nonostante la sua passione, spesso manifestata sui social, per la musica. Non sono rare, infatti, le storie che la riprendono mentre suona il pianoforte o condividere momenti con musica italiana di sottofondo. Oppure concerti, come in passato quando l’abbiamo avvistata ad un concerto di Ultimo al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Dal 6 al 19 febbraio si terranno, come dicevamo, i Campionati Mondiali di sci a Courchevel Meribel (Francia, circa 500 km dalla località ligure), e gli impegni di Sofia Goggia saranno, da calendario ufficiale questi:

L’8 febbraio avrà la gara di Super G: impossibile per lei, quindi partecipare all’apertura del Festival la sera prima fino a notte fonda, come d’abitudine per Amadeus.

Il 9 e il 10 febbraio ci saranno le prove della discesa libera, seguite, l’11 dalla gara. Improbabile pensare che potesse valutare di rinunciare alle prove di una delle gare dove ha altissime probabilità di vincere. Ma è ugualmente difficile pensare che possa correre a Sanremo subito dopo aver concluso la sua competizione in tarda mattinata. Dovrebbe salire sul palco dell’Ariston per la serata finale senza avere nemmeno il tempo di fare un minimo di prove.

Per quanto il suo motto sia #OnlyTheBrave (hashtag che spesso utilizza sui social per condividere le sue imprese), probabilmente questa sfida sarebbe stata più impegnativa delle sue imprese eccezionali già portate a termine in passato.

Come pochi giorni fa quando si è rotta una mano in gara (arrivando ugualmente sul podio). E’ tornata a Milano per farsi operare in anestesia totale e, la mattina successiva, ha vinto di nuovo sulle piste da sci. Non paga, dopo essere rientrata a casa, è subito ripartita per Roma per dare un esame universitario.

Nella giornata del 6 gennaio è stata ospite di RTL 102.5. Non ha potuto che dare conferma di quanto il calendario dei suoi impegni sportivi già palesemente diceva.

Queste le sue parole:

Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell’ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c’è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell’Ariston.

Sono in un raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo. La mano è ancora un po’ dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa. Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti.