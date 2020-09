Dopo il grande successo della prima serata che si è tenuta lo scorso mese di agosto, è tutto pronto per la nuova tappa di Sofà So Goodstock, il Festival che celebra la musica indipendente di Torino.

L’evento, organizzato da Sofà So Good, si svolgerà l’11 settembre 2020 presso il Bunker di Via Niccolò Paganini a Torino, uno tra gli spazi culturali più gettonati della città.

Sofà so Good si pone di organizzare un appuntamento live a cadenza mensile all’insegna della musica e della condivisione.

Uno spazio riservato agli artisti torinesi per far conoscere se stessi e la propria musica a un pubblico sempre interessato e curioso.

Il team di Sofà So Good, dopo un lockdown dedicato a iniziative on-line, ha organizzato un evento speciale per condensare in un’unica serata le migliori realtà indipendenti della città sabauda.

Sofà So Goodstock fa parte del calendario di eventi promosso da Torino Music Connection, il collettivo nato per creare sinergie e nuovi scenari di sviluppo culturale nel capoluogo e nella Provincia.

SOFÀ SO GOODSTOCK

“Spiriti della notte e amanti del sottocassa, signori e signore, Sofà So Goodstock torna per celebrare la musica dal vivo nel rispetto delle regole dettate dai tempi in cui viviamo. Venti artisti, quattro palchi, un’esperienza a 360° per far prendere un’altra boccata d’aria fresca alla musica indipendente di Torino!”

Questo il messaggio postato sui social.

MAIN STAGE: Bianco, Atlante, Cheap, Samoo

SIDE STAGE: Disinteresse Generale, Le Disfunzioni e i Rettili, The Unikorni

LOUNGE STAGE: The Spell of Ducks, Max Rumiano Project, Calembour, Igloo

ACOUSTIC STAGE: Paolo Vaccaro, Francamente, Protto, Ivan & Theplant, CheriachRe, Narratore Urbano

Dalle 16:00 alle 20:00 l’ingresso sarà gratuito per tutti i soci AICS. Il tesseramento potrà essere effettuato in loco ad €5,00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti: https://xceed.me/en/torino/event/sofa-so-goodstock-ii-bunker-1–89168/channel–bunker

Dalle ore 20:00 inizieranno i concerti nell’area del Main Stage.

BIGLIETTO OBBLIGATORIO.

Nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione Covid-19 i biglietti sono nominali e vanno acquistati uno alla volta.