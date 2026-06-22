È fuori il video ufficiale di Medioevo, il nuovo singolo degli Skelters già in rotazione radiofonica dallo scorso 22 maggio.

Il videoclip, diretto da Emanuele Spagnolo, mette in scena un’epoca contraddittoria: intelligenze artificiali, auto elettriche e prototipi di mezzi volanti che convivono con un analfabetismo culturale e morale diffuso. Una fotografia lucida e spietata, fedele al taglio del brano.

Il trio torna con un pezzo pungente e alternativo, che lega la critica sociale a sonorità trascinanti. In Medioevo chitarre rock e sintetizzatori analogici MicroKorg si intrecciano in un sound pop ipnotico e coinvolgente, riconoscibile come la cifra stilistica della band.

Il brano è stato registrato presso l’High Studio. Mix e mastering sono affidati a PrinceVibe.

Chi sono gli Skelters, dal palco inglese alla Top 100 di All Music Italia

Gli Skelters sono un trio electro-rock/pop con una forte identità internazionale. Sono nati sui palchi d’Europa, con i primi tour partiti dall’Inghilterra, e hanno poi conquistato la critica italiana: la Top 100 di All Music Italia con Attività Paranormali e la selezione tra i migliori singoli per SkyTg24 con Maria e Menta.

Primi in Italia a sdoganare il formato del “selfie video” con il brano Siamo, vantano esibizioni per Radio Deejay e RDS e aperture per artisti come Subsonica, Baustelle e Tommaso Paradiso.

Crediti del brano

Titolo: Medioevo

Artista: Skelters

Autore e compositore: Giuseppe Russo

Produzione artistica: Skelters, PrinceVibe Pisanelli

Edizioni: Sputnik Management di Riccardo Cavalletti

Casa discografica: Sputnik Music Group

Distribuzione: Altafonte

Regia video: Emanuele Spagnolo