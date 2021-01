Il nuovo anno propone Aries, il nuovo singolo di Sir Prodige. Per l’occasione il giovane cantante e producer ha coinvolto Ariete, artista neo diciottenne il cui vero nome è Arianna del Giaccio.

Sir Prodige si è fatto notare in Bloody Bars – Locked, brano contenuto in BV3, il recente album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles, rimasto per tre settimane al primo posto della Classifica Top Album FIMI e certificato disco di platino (ne abbiamo parlato Qui).

SIR PRODIGE FEAT. ARIETE ARIES

Sir Prodige è nato nel 2006, Ariete nel 2002. Entrambi rappresentano bene la visione aperta sulla musica della loro generazione.

Questo primo singolo si caratterizza per un testo che fotografa un momento di formazione adolescenziale tra dubbi, problemi, sogni e speranze. Il titolo, Aries, non è per nulla casuale. Fa, infatti, riferimento al segno zodiacale di entrambi.

Originario di Monreale, in provincia di Palermo, Sir Prodige è cresciuto a stretto contatto con la musica grazie a una famiglia che gli ha trasmesso questa grande passione.

Ha iniziato a studiare a 8 anni, imparando a suonare vari strumenti per poi iscriversi al Liceo Musicale.

Nel 2020 ha firmato con Me Next e il suo produttore artistico è diventato Slait, fondatore di Machete, che lo ha coinvolto in BV3 e ha seguito la realizzazione di Aries.