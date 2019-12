Simonetta Spiri Ed Io è il regalo di Natale della cantautrice per i suoi fan.

L’artista infatti ha scelto di far ascoltare per la prima volta la sua versione del brano donato poi a Valerio Scanu che lo ha utilizzato come primo singolo estratto dall’album Dieci uscito ad ottobre del 2018.

Simonetta Spiri ha all’attivo ad oggi due album di cui l’ultimo, Quella che non vorrei, uscito nel 2013.

In seguito l’artista è stata il motore attorno a cui è nato il progetto de L’Amore merita (diventato poi Le Deva con l’arrivo di Laura Bono al posto di Simonetta).

L’ultimo brano inedito della cantante è Il Viaggio dei pensieri uscito a dicembre del 2018.

Ecco come l’artista racconta la storia di questo brano scritto insieme a Tony Maiello…

“Per Natale ho deciso di fare uscire la mia versione di una canzone alla quale sono legata da molti anni, nata da una condivisione di riflessioni in collaborazione con Tony Maiello , artista che ammiro per la sue doti umane e artistiche.

Questo brano ha avuto un destino inaspettato, dovete sapere che nel 2016 ho presentato questa canzone tra le Nuove Proposte di Sanremo Giovani ma non passò nemmeno tra i 60 finalisti al contrario di “ ” dell’anno prima.

Così decisi di tenerlo nel cassetto per riproporlo in un’occasione degna dell’importante tematica fino a quando il 16 Aprile 2018 questa canzone è uscita in radio come singolo cantato da Valerio Scanu.

Vi confesso che inizialmente per me fu molto dura cederla ma quando l’ho sentita interpretata da lui, mi sono resa conto che fosse un vestito che gli calzava a pennello e così non ho avuto più dubbi.

È come se fosse stata la canzone stessa a scegliere il suo degno interprete. E ad oggi posso dire con fierezza di aver fatto la scelta giusta perché Valerio ha saputo dare un valore aggiunto a questo brano e al grande messaggio che pochi possono comprendere e tanti possono ignorare.

È vero che il nulla che si sa della vita di Dio è compensato dalla somma di conoscenze che si possiedono sulla sua opera, ma tutto è sua opera ,le stelle i pianeti le stagioni gli uomini con l’intreccio infinito delle loro storie, l’arte la musica, la poesia…

E ci ritroveremo tutti in questo cielo immenso.

Ecco a voi come nacque ED IO

Alessandro Congiu, grazie per aver realizzato questo video semplice e profondamente significativo.“