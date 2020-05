In occasione del suo compleanno, è stato pubblicato il nuovo singolo di Simone Tomassini Charlot. Il cantautore comasco per l’occasione ha coinvolto Kiera Chaplin, nipote di Charlie Chaplin e attrice e modella di fama internazionale.

Il brano, etichetta Cello Label con distribuzione Music Rails, permette a Simone Tomassini di esaudire un sogno che coltiva fin da bambino. L’artista conosce Charlot grazie ai racconti di suo nonno Felice, nato lo stesso giorno di Chaplin, e ai film che gli faceva vedere nel periodo durante l’infanzia.

La canzone Charlot è stata composta prendendo spunto dagli aforismi originali e da pensieri dello stesso Chaplin, il tutto impreziosito dalla scrittura di Simone.

“‘Charlot’ non è solo una canzone, non è solo un’interpretazione e neanche solo un film o un personaggio cinematografico. ‘Charlot’ è un pensiero, una filosofia, un messaggio semplice ma efficace, profondo ma allo stesso tempo leggero da tramandare ad intere generazioni, un insegnamento da far arrivare a quelle persone che non lo ricordano o addirittura non lo conoscono.”

Queste le parole di Simone Tomassini che prosegue:

“La vita non è un significato no, ma un desiderio… Io credo che questo sia il completamento di un sogno. I sogni a volte si avverano e altre no. Ecco. Questo invece è un sogno che vive e che respira, che cammina, che piange e che ride. È un sogno che parla, che esplode. Un sogno che ha un bellissimo nome: Charlot! Sapete perché ho deciso di uscire ora con Charlot? perché adesso più che mai abbiamo bisogno di una “Carezza” da Charlot… Tutti! E non potevo tenerla solo per me! Buon ascolto.”

Prosegue Kiera Chaplin:

“Lo scorso settembre mi chiama il mio amico Simone e mi dice: ‘proviamo ad andare a Sanremo con questo pezzo dedicato a tuo nonno?’ Accetto molto volentieri perché mi piaceva l’idea di poter portare le parole di mio nonno su un palco così importante. Purtroppo, non ce l’abbiamo fatta. Poi ci siamo sentiti qualche settimana fa e Simone mi ha detto: ‘forse questo è il momento giusto per far ascoltare questa canzone, le parole di Chaplin potrebbero essere un sollievo per questo momento di difficoltà” e io ho accettato con entusiasmo.”

Il brano, che arriva a qualche settimana da Quando Tutto Finirà (ne abbiamo parlato Qui), è prodotto da Marcello Mereu per Cello Label. L’arrangiamento è stato curato da Alessandro Cirone e registrato da Antonio Aki Chindamo presso Auditoria Records. Mixing di Raffaele Stefani e mastering di Giovanni Versari.

