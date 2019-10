E’ uscito Sguardi, il nuovo singolo di Simone Frulio. Un brano già disponibile in rotazione radiofonica, ma anche in streaming e digital download scritto da Paolo Paltrinieri che avrebbe dovuto essere interpretato da Alex Baroni.

Sguardi è il brano che lancia l’album Battito di Mano che uscirà il prossimo 15 novembre.

Per Simone Frulio Sguardi è un regalo, la ciliegina su un progetto al quale il cantautore sta lavorando da tempo e che grazie al produttore Paolo Paltrinieri vedrà la luce tra meno di un mese.

“Un grande professionista che mi ha saputo ascoltare, rispettando quelli che erano i miei tempi e le mie modalità espressive, senza rinunciare ad arricchirle con il suo tocco. Lui si è preso a cuore non solo il mio progetto ma anche la mia persona.”

Queste le parole usate da Simone per descrivere l’importanza del suo nuovo produttore.

Simone Frulio, che nelle scorse settimane si è laureato con 110 e lode, anni fa ha partecipato a tre edizioni di Io Canto e successivamente alla settima edizione di X Factor nella squadra di Simona Ventura (Qui la nostra videointervista realizzata lo scorso anno nel quale il cantautore ripercorre la sua carriera).

“Dopo Io canto ho cercato la mia direzione: la scrittura è sempre stata parte di me. Da bambino le mie emozioni trovavano casa in poesie scarabocchiate su foglietti volanti disseminati ovunque, poi è arrivata la musica e sono diventate canzoni”.

Il brano Sguardi è stato scritto da Paolo Paltrinieri nel 1996, ma è rimasta nel cassetto fino al 2002, anno in cui doveva essere interpretata da Alex Baroni.

“Questa canzone è rimasta in un cassetto fino a quando non ho ricevuto la telefonata di un caro amico che ho avuto la fortuna e l’onore di ‘scoprire’ durante la produzione di un musical televisivo, anni prima, in Mediaset.

Questo artista era Alex Baroni, il quale mi chiedeva di poter incidere Sguardi che era perfetta per la sua vocalità e il suo repertorio. Avremmo dovuto incontrarci per definirne i dettagli, quando ebbi la triste notizia che Alex non c’era più.

Oggi sono onorato che Simone possa dar voce a questo brano e felice di fargliene dono in un momento così importante e significativo per la sua carriera.”