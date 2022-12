“L’Amore Dietro Ogni Cosa”, il libro di Simone Di Matteo, è diventato un album con la voce di Andrea Crimi

Da diverso tempo il cantautore Andrea Crimi sta mettendo in musica il libro di Simone Di Matteo, L’amore dietro ogni cosa.

Il 25 novembre è uscito l’album L’AMORE DIETRO OGNI COSA – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo. Si tratta di un album corale, il primo in assoluto ad essere stato interamente pensato e trasposto a partire da un testo letterario.

L’uscita del disco è stata anticipata dal rilascio di ben cinque brani. Il primo Anne, seguito a ruota da Abbi cura di me nel corso del 2021. Lo scorso 25 marzo è arrivato Ci vediamo lunedì, terzo singolo che vanta la partecipazione di Laura Bono in duetto con Crimi.

Il quarto, dal titolo Racconto d’inverno, un delicato omaggio alla poetica di Fabrizio De André che ha segnato l’esordio di Di Matteo nelle vesti di interprete musicale al fianco di Andrea Crimi. E infine Il viandante, traccia bonus che ha visto il noto doppiatore Andrea Piovan dar voce all’eterno girovagare dell’errabondo pellegrino di cui scrive Di Matteo.

Tra gli inediti dell’album anche il duetto tra Crimi e l’esordiente Alessandro Vinci dal titolo L’amore dietro ogni cosa.

Questi 5 singoli, insieme ad altri 8 brani, compongono l’album fuori su etichetta New Music Group e disponibile sia in digitale che su supporto fisico, in una limited edition con tiratura di 500 copie, acquistabile qui.

E proprio il sito di cui sopra è stato studiato per diventare un punto di riferimento per gli estimatori di questa antologia che dal libro prende spunto per diventare altra forma d’arte, ma sempre restando fedele a se stessa.

Sul sito, tra le varie sezioni se ne trova una dedicata ai lettori. Un “Love Wall”, un muro sul quale chi vorrà, potrà inserire un proprio pensiero sull’amore, una dedica d’amore, un messaggio universale che potrà poi essere condiviso sui social dedicati al progetto.

Nella sezione videoclip, oltre ai video già usciti contestualmente ai singoli brani, presto saranno disponibili anche i video di ognuna delle 13 canzoni dell’album perché oltre ad essere un libro da leggere e un CD da ascoltare, la volontà dell’antologia è quella di dare emozione anche alla vista. Tutti i videoclip, che hanno sempre come protagonista Andrea Candeo racconteranno ancora e in altro modo la storia de L’amore dietro ogni cosa.

Queste le parole di Simone Di Matteo, scrittore e giornalista: