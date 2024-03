“Bad bitch” segna il ritorno di Side Baby, questa volta in feat. con Niky Savage

Torna dal 22 marzo Side Baby con un nuovo singolo per Warner Music Italy, “Bad Bitch“. Al suo fianco per una collaborazione esplosiva Niky Savage.

Reduce dal featuring con Diss Gacha in “F*ck the club up” e dalla partecipazione al progetto “No Regular Music” dei producer SadTurs & Kiid, Side Baby decide di collaborare con una delle figure rivelazione della nuova scena urban italiana, Niky Savage, quest’ultimo protagonista di “Tekken”, ultimo singolo pubblicato con il featuring di Simba La Rue.

Alla produzione di “Bad Bitch” c’è Andry The Hitmaker. Il brano viene descritto come un banger nato per far tremare gli impianti dei club in cui Side Baby e Niky Savage si lasciano andare a un tripudio di barre d’impatto, punchline, autocelebrazione, provocazione e omaggi reciproci.