E’ stata pubblicata per Discgust Music in collaborazione con La Tempesta Dischi una inedita versione del brano dei Sick Tamburo Un Giorno Nuovo (Back To The Roots).

Gli ultimi mesi non sono stati facili per i Sick Tamburo, a causa della dolorosa scomparsa di Elisabetta Imelio, fondatrice della band insieme a Gian Maria Accusani e già componente dei Prozac+ (Ne abbiamo parlato Qui).

Un giorno nuovo (Back To The Roots) è la prima di una serie di canzoni dei Sick Tamburo riarrangiate e risuonate in versione punk melodico. Uno stile da sempre caro al gruppo.

I brani verranno poi racchiusi in una prossima pubblicazione intitolata Back To The Roots (Forse è l’amore). Un ritorno alle radici e al sound originario che contraddistingue da sempre la produzione dei progetti firmati da Gian Maria Accusani e il suo stile chitarristico così particolare.

Il singolo della band è accompagnato da un videoclip animato realizzato da Valentino Forlini.

SICK TAMBURO UN GIORNO NUOVO (BACK TO THE ROOTS)

I Sick Tamburo hanno dedicato il singolo alla memoria di Elisabetta. Questo il messaggio postato sui social:

“Da quando L’Elisabetta si è ammalata, 5 anni fa, veniva a fare i concerti solo ogni tanto, solo quando le terapie e le difese immunitarie glielo permettevano. E quando veniva, per noi era una festa speciale.

Nonostante ciò, era attiva e partecipe nel gruppo in maniera incredibile. Aveva una carica energetica veramente unica. Contribuiva a fare 1000 e 1000 cose, dai video al merchandising e la sua opinione era sempre un punto fermo. Questo progetto, BACK TO THE ROOTS (Forse è l’amore), è interamente dedicato a lei, che pur non essendoci più fisicamente, è e sarà sempre presente, forse anche più di prima.

I Sick Tamburo sono nati sopratutto per la sua forte volontà e lei sarà sempre nei Sick Tamburo. Risalire su un palco sarà come averla lì, che spinge e che da energia e serenità a tutti. Per noi, d’ora in poi ogni concerto diventerà quella festa speciale. Evviva l’Elisabetta.

Un nuovo Giorno Nuovo è qui.”

Foto di Paolo Degan