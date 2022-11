Sick Luke dopo aver aperto l’anno con “X2” lo chiude con “X2 deluxe”. Tutte le versioni in uscita

Sick Luke X2 Deluxe. Questo 2022 è iniziato con il primo album del Producer Sick Luke, X2, per due volte al primo posto della classifica. Ora l’artista è pronto a chiuderlo con una nuova edizione di questo fortunato progetto: X2 DELUXE.

Il primo album di Sick Luke è stato definito come un progetto che ha saputo reinventare alcuni codici della musica italiana. La nuova versione mette ancora più in mostra la capacità del Producer multiplatino di contaminare mondi musicali diversi grazie a combinazioni inedite che travalicano ogni confine di genere. Si parla di oltre 50 tra gli artisti più interessanti della scena attuale.

Ricordiamo che ad oggi X2 è stato certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità ed è risultato essere il quinto album più venduto del primo semestre 2022 (vedi qui).

Sick Luke X2 Deluxe

Fuori dal 2 dicembre per Carosello Records con distribuzione Virgin/Universal X2 DELUXE arricchisce la tracklist del progetto con 6 nuovi brani, tra cui il singolo Vuoto dentro in feat. con Mara Sattei e Bresh, un pezzo che in sole due settimane ha superato il milione di stream.

X2 DELUXE sarà disponibile in digitale, compreso su TikTok, e in fisico in diversi formati:

CD

LP con CD

LP autografato con CD (in esclusiva per Amazon)

CD con manga volume 2 (in esclusiva per Amazon): il sequel dell’apprezzatissimo manga “Sick Luke: Il potere del farfastrello” curato da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, andato subito sold out con la prima tiratura del disco

CD con felpa longsleeve (in esclusiva per Universal Music Shop)

Nella deluxe edition, l’originale copertina del disco muta forma e appare ora in chiave gotica grazie al contribuito del graphic artist Sathyan Rizzo. Un immaginario, quello dark e horror, da sempre caro al produce italo americano.