Da Riccardo Zanotti a Vasco Rossi, tutti i vincitori della prima edizione dei SIAE MUSIC AWARDS

Sabato 25 novembre con la produzione de LaTarma e la conduzione di Alessandro Cattelan si è svolta la prima edizione dei SIAE MUSIC AWARDS, i premi voluti dalla SIAE per premiare le personalità che hanno costruito la storia della musica italiana e quelle che stanno continuando a farlo, da Vasco Rossi a Tropico passando per Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone premiata anche con il nostro All Music Italia Awards come miglior brano del 2022.

Andiamo a scoprire insieme tutti gli artisti e autori nominati nelle varie categoria e i vincitori.

Canzone Radio

Bellissima

Autori: Annalisa, Davide Simonetta, Paolo Antonacci

Editori: Curci Edizioni, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Blanco, Mahmood, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Milotic, Eclectic Music Publishing, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi

Autore: Cesare Cremonini, Davide Petrella, Alessandro Magnanini

Editori: Garage Days, Sugar Music, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Calcutta, Davide Petrella, Gaetano Scognamiglio

Editori: Puro, Sogno Meccanico, Universal Music Publishing Ricordi

VINCE…

Giovani Wannabe

Autori: Riccardo Zanotti, Enrico Brun, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti, Andrea Pisani

Editori: BMG Rights Management, Tuttomoltobenegrazie

Canzone Italiana all’Estero

Blue (Da Ba Dee)

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti

Editori: GZ2538

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: GZ2538, Dipiù, Sony Music Publishing Italy

Autori: Giacomo Puccini, Franco Alfano, Giuseppe Adami, Renato Simoni

Editori: Casa Ricordi

Autori: Giacomo Puccini, Franco Alfano, Giuseppe Adami, Renato Simoni Editori: Casa Ricordi Ritmo

Autori: Checco DJ, Ann Lee, Giorgio Spagna, J Balvin (BMI), Will.i.am (BMI), Michael Gaffey (PRS), Peter Glenister (PRS), apl.de.ap (BMI)

Editori: Extravaganza Publishing, BMG Rights Management, Cafè Concerto, Kobalt Music Publishing Italia, Peermusic Italy, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

VINCE…

I wanna be your slave

Autori: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Editori: Sony Music Publishing Italy

Canzone Online

Brividi

Autori: Blanco, Mahmood, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Milotic, Eclectic Music Publishing, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Autori: Maurizio Lobina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: GZ2538, Dipiù, Sony Music Publishing Italy

Autori: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Editori: Sony Music Publishing Italy

VINCE…

Thunder

Autori: Andrea Di Gregorio, Alessandro Hueber, Gabry Ponte, Giorgio Prezioso, Marco Quisisana, Cristiano Cesario, Shady, Lorenzo Ohler (GEMA)

Editori: Dance&Love, Dipiù, Music Life, Primus Tunes, Subside Records, The Saifam Group

Canzone Club

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Autori: Gigi D’Agostino, Carlo Montagner, Paolo Sandrini, Diego Maria Leoni

Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy

Autori: Blanco, Davide Simonetta, Michelangelo

Editori: Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union

Autori: Rhove, Nassim Diane (SACEM)

Editori: Milano Ovest, Cafè Concerto

VINCE…

Mi fai impazzire

Autori: Blanco, Sfera Ebbasta, Greg Willen, Michelangelo

Editori: Cupido, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union, Thaurus Publishing

Canzone locali da ballo con musica live

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Autori: Damiano Dattoli, Alberto Salerno

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Emi Music Publishing Italia

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Curci Edizioni, Abramo Allione Edizioni Musicali

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Creazioni Artistiche Musicali, Universal Music Publishing Ricordi

VINCE…

Afrodite

Autori: Marco Puppi, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Romeo Cattaneo

Editori: Two Music, Casanova Casanova, M. C. Harmony, Benvenuto Edizioni Musicali

Canzone locali con musica

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Autori: Ligabue

Editori: Fuoritempo, Sugar Music, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Autori: Blanco, Sfera Ebbasta, Greg Willen, Michelangelo

Editori: Cupido, Eclectic Music Group, Eclectic Music Publishing, Music Union, Thaurus Publishing

VINCE…

L’amour toujours

Autori: Gigi D’Agostino, Carlo Montagner, Paolo Sandrini, Diego Maria Leoni

Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy

Canzone locali con musica live

Con il nastro rosa

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Edizioni Musicali Acqua Azzurra

Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci

Editori: Curci Edizioni

Autori: Lucio Battisti, Mogol

Editori: Creazioni Artistiche Musicali, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Paolo Conte

Editori: Universal Music Publishing Ricordi

VINCE…

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Colonna Sonora Cinema

Belli ciao

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Curci Edizioni

Compositori: Umberto Scipione

Editori: Creazioni Artistiche Musicali

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Curci Edizioni

Compositori: Battista Lena

Editori: Radio Fandango

VINCE…

La stranezza

Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga

Editori: Co.Gi., Emergency Music Italy, Edizioni Leonardi

Colonna Sonora TV

Filumena Marturano

Compositori: Paolo Vivaldi, Alessandro Sartini

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Compositori: Paolo Vivaldi

Editori: Rai Com

Compositori: Corrado Carosio, Pierangelo Fornaro

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Compositori: Giorgio Giampàì

Editori: Rai Com

VINCE…

Sopravvissuti

Compositori: Stefano Lentini

Editori: Rai Com

Autore Audio Streaming

Blanco

Ennio Morricone

Davide Petrella

Zef

VINCE…

Riccardo Zanotti

Autore Video Streaming

Rocco Hunt

Vasco Rossi

Riccardo Zanotti

Zef

VINCE…

Davide Petrella (Tropico)