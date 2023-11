Per la prima volta in Italia arrivano i SIAE MUSIC AWARDS per autori e editori. Le nomination della prima edizione

Sabato 25 novembre alle ore 20 prenderà il via nel Superstudio di Milano (via Tortona 27) la prima edizione dei SIAE MUSIC AWARDS, i premi della creatività musicale ideati da SIAE per celebrare autori e editori di maggior successo in Italia e all’estero.

Quella che SIAE ha voluto fermamente è un evento che, per l’Italia, è una novità assoluta, ma che nel mondo da tempo rende omaggio e celebra le personalità che hanno costruito la storia della musica e che ancora oggi sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo.

Per esempio gli Ascap Awards negli Stati Uniti, Ivor Novello Awards nel Regno Unito e il Grands Prix Sacem in Francia. Quella del 25 novembre sarà una serata che unirà, grazie anche a un palco a 270°, l’intera industry nel nome dell’eccellenza e della creatività con grandi ospiti e spettacolo.

La direzione artistica e la produzione de LaTarma Entertainment.

Queste le parole di Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE:

“Abbiamo voluto istituire i SIAE Music Awards per celebrare autori ed editori italiani, struttura portante della nostra Società e del nostro patrimonio culturale, in una serata evento in cui

premieremo i brani e gli autori che sono stati più ascoltati, ballati, cantati, riprodotti, in una parola vissuti nel 2022“.

Le categorie dei premi saranno 11, eccole:

Canzone Club

Canzoni locali da ballo con musica live

Canzone locali con musica

Canzone locali con musica live

Canzone Radio

Canzone Italiana all’Estero

Canzone Online

Colonna Sonora Cinema

Colonna Sonora TV

Autore Video Streaming

Autore Audio Streaming

Nel corso della serata saranno anche annunciati il Miglior Autore Megaconcert (venue con più di 5.000 posti) e il Miglior Autore Concert (venue con meno di 5.000 posti).

Le nomination si basano sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2023.

