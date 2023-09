Shori: il singolo “Aria” racconta una ricerca che non avrà mai fine

Dopo “Madrid”, “Vestita di fiori” e “Corsica” pubblicati nel 2022, il cantautore Shori (all’anagrafe, Lorenzo Shori Andrea Petrone) torna con un nuovo singolo. “Aria” – questo è il titolo del brano – è disponibile negli store dal 22 settembre 2023 per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

“Aria” racchiude parte della ricerca artistica e musicale di Shori in quest’ultimo anno; ed è una anticipazione dei brani che andranno a comporre il suo prossimo progetto discografico. Il pezzo racconta però anche una evoluzione personale del cantautore: parte da una sofferenza che lo soffoca e sfocia nella ricerca di ogni modo possibile che lo faccia stare meglio.

“Aria” parla della voglia di scappare, dell’abbraccio di un amico, della passione per la musica. Insomma, parla di tutte quelle cose che Shori vive tutti i giorni nel suo cammino di ricerca. Proprio “ricerca” è la parola chiave per comprendere il brano.

Il ritornello ripete in modo forte e incessante: “esco, cerco / esco, cerco / esco, cerco aria, aria”. Cercare aria è la metafora di un continuo processo di evoluzione. Il viaggio di ricerca per raggiungere l’aria è ciò che dà il significato più vero e profondo alle cose.

Nel presentare il brano, Shori racconta: “La mia aria forse non la troverò mai, ma è l’intenzione di quell’<esco, cerco> che mi motiva ed è la mia forza. L’immaginario del brano è la ricerca, che non parte da ampi spazi aperti ma dalla mia cantina buia, rappresentata nella stessa copertina del brano. Io non mi sento figlio dell’aria, io sono figlio della volontà di trovarla, per questo ho lasciato che il finale di “Aria” fosse aperto. Forse non ci sarà mai una fine alla mia ricerca, non troverò mai il mio posto o la mia persona, ma non per questo smetterò di cercare”.

Il brano, scritto interamente da Shori, è stato registrato al G!GA studio e mixato presso RCA Studio. La produzione è di Enrico Brun, Gabriele Bianchi, Gabriele Pavanati e Riccardo Bruggi.

Shori – Aria – Video

“Aria” è accompagnato da un videoclip, con la regia di Niccolò Bassetto e visibile su YouTube.

Aria, il testo del nuovo singolo di Shori

Andremo fuori a cena ricordi quella sera

arriviamo in ritardo ma chissenefrega

tanto non avevo fame e tatto non l’ho mai avuto

per capire cosa avevo prima di averlo perduto

eri vestita nera lingerie rossa ed un top verde

non mi piaceva ma tu eri bella come le stelle

non te l’ho detto ma sai mentire fa stare bene

se penso che io ti ho mentito per stare insieme

ti aspetto a bordo strada sul bordo di una cascata

col pollice che allude a un passaggio che da speranza

e dove ancora non lo so ma con me

puoi fidarti mica è il gioco delle colpe

e vorrei crederci davvero

credere in quello che vedo

ma l’olfatto può ingannare un cieco

resto da solo adesso non ci penso piu

Mettiamoci gli anelli sopra il medio

Non serve questo amore se è egocentrico

dico basta all’invidia al giudizio

Fanculo

Prima di farti chiedere io che c’entro

Rispetto

Mettici un po di quello nel tuo libro di ricette

Esco

Cerco Aria Aria

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Esco Cerco esco cerco

Aria Aria

Rispetto

Mettici un po di quello nel tuo libro di ricette

Esco Cerco Aria

Se potessi dividere il senso di colpa

Che i genitori han portato per anni

Butterei quella bilancia trovo l’equilibrio

In bilico su un filo lieve mio fratello ha vinto

Perché non contano le scale ma quanto un gradino

Ti dimostra che l’altezza è soltanto un addio

E se un pesce abbocca all’amo non è mai finita

L’ultima spinta per scappare e bucare il guadino

E Mi ricordo ancora bene quando sono partito

Senza credere più in niente o lasciare un avviso

Grazie Vero grazie Nico

Grazie perché il cielo non c’ha mai diviso

Perché alla fine il buono vince sul cattivo

E la notte invidierà la luca del mattino

Non so come ci son finito in sto casino

Ma giuro che ci esco aspettami all’arrivo

Mettiamoci gli anelli sopra il medio

Non serve questo amore se è egocentrico

dico basta all’invidia al giudizio

Fanculo

Prima di farti chiedere io che c’entro

Rispetto

Mettici un po di quello nel tuo libro di ricette

Esco

Cerco Aria Aria

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Esco Cerco esco cerco

Aria Aria

Rispetto

Mettici un po di quello nel tuo libro di ricette

Esco Cerco Aria

Che senso avrebbe mentire alla storia

Cambiare un brivido con pelle d’oca

Corrodi il foglio sporco dei dettagli

Ma questa è musica per chi ricorda

La tentazione è vera

È una trappola la scopro indifesa

Non cado ma

Esco Cerco

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Rispetto

Mettici un po di quello nel tuo libro di ricette

Esco Cerco Aria

E Ancora

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Esco cerco esco cerco

Aria Aria

Rispetto

Mettici un po di quello

Nel tuo libro di ricette

Esco Cerco Aria

Foto di Silvia Violante Rouge