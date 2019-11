Shiva Soldi in nero. E’ uscito Soldi in Nero, il nuovo singolo del promettente rapper Shiva, che per l’occasione ha scelto di collaborare con Sfera Ebbasta in un brano prodotto da Charlie Charles.

Soldi in Nero (Jive Records, Sony Music / Island Records, Universal Music) è per Shiva il nuovo capitolo di una storia musicale iniziata alcuni anni fa.

Nel febbraio 2017, infatti, uscì l’album Tempo anima, con dieci brani in cui spiccavano collaborazioni con Cranio Randagio, Parix, Sercho e Mostro (Qui il nostro articolo).

L’anno successivo arrivò l’album Solo, un disco che il giovane rapper considerava come un manifesto della propria arte e delle idee musicali (ne abbiamo parlato Qui).

Dopo anni nel roster Honiro, l’artista firmò con Jive Records, divisione di Sony dedicata alla musica urban.

In seguito sono arrivati i singoli Non sto più in zona feat. Pyrex (9 milioni di stream), Bossoli (20 milioni di stream) certificato Disco D’Oro e Mon Fre in collaborazione con Emis Killa (23 milioni di stream), certificato Disco di Platino.

SHIVA – LE COLLABORAZIONI DEL 2019

Nel 2019 la presenza di Shiva si è fatta notare su due tracce dell’album di Night Skinny, ovvero la title track Mattoni e Fumo 1Etto con Side Baby e Fabri Fibra.

Ha, poi, collaborato con Dani Faiv all’interno del Machete Mixtape sul brano Walter Walzer prodotto da Salmo che ha ottenuto il Disco d’oro.

Shiva è poi apparso in McDrive con MaboLosco, in Rip RMX sulla base di Sick Luke insieme a Side Baby e in Tuta Black di Paky.

Foto dai Social di Shiva