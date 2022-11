Shiva lancia “Milano Demons”. Nella tracklist dell’album 17 brani e 9 collaborazioni

Shiva nuovo album tracklist. Esce il 24 novembre il nuovo progetto discografico del rapper milanese classe 1999, Milano Demons.

Si tratta del quarto album di Andrea Arrigoni nella cui discografia figurano anche tre EP di cui l’ultimo, Dark Love EP, è stato lanciato a giugno di quest’anno ed è stato certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità.

Il nuovo album è stato anticipato da Take 4, brano lanciato lo scorso 9 novembre e che da una settimana occupa la prima posizione della classifica Spotify dei brani più ascoltati. Il pezzo è quasi a 6 milioni di ascolti Spotify.

Shiva nuovo album tracklist e collaborazioni

Il nuovo album di Shiva sarà in vendita dal 24 novembre e conterrà 17 canzoni con nove collaborazioni. Nel disco ci sono i nomi caldi del momento da Lazza a Geolier passando per Rhove e Sfera Ebbasta. Presente anche Federica Abbate sempre più determinata a tornare alle origini (debuttò come cantautrice al fianco di Marracash) con collaborazioni urban e rap.

Il progetto sarà fuori sia in digitale che in formato fisico, cd e vinile.

Qui a seguire la tracklist del progetto: