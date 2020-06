Il brano di Shiva Auto Blu è stato uno dei più fortunati e sorprendenti della prima parte dell’anno. Ora il brano vivrà un’ulteriore vita musicale grazie a due versioni internazionali pubblicate sulle piattaforme digitali.

Il brano, nella sua versione originale e in quella remixata da Gabry Ponte (ne abbiamo parlato Qui e Qui), ha guidato le classifiche per due mesi di fila. E’ già stato certificato Disco di Platino con oltre 24 milioni di stream su Spotify e più di 18 milioni di views su YouTube.

I due remix impreziosiscono il brano da sonorità inedite e accattivanti, assumendo una duplice veste che lo rende ancora più trascinante.

SHIVA AUTO BLU – LE NUOVE VERSIONI

Auto Blu (Some Say) feat. Nea e Auto Blu – Remix feat. Ardian Bujupi, questi i titoli delle nuove versioni del brano di Shiva.

Con Auto Blu (Some Say) Italia e Svezia dialogano come mai prima d’ora. Accomunati dall’idea di campionare la storica Blue degli Eiffel 65, Shiva e la popstar svedese Nea hanno unito le forze e sfruttato l’occasione. Il risultato è un brano travolgente che non perde la forza dell’originale, ma assume una valenza ancor più trascinante.

In Auto Blu – Remix, invece, la hit si colora di nero, rosso e giallo grazie alla presenza di Ardian Bujupi, uno dei nuovi artisti urban più interessanti del panorama tedesco.

NEA E ARDIAN BUJUPI

Nea è nome d’arte di Linnea Södahl, talentuosa cantautrice di origine sudafricana cresciuta in Svezia. Nella sua carriera ha collaborato con Zara Larsson, Tinie Tempah, Axwell e Tove Styrke. Con il singolo Some Say ha ottenuto oltre 150 milioni di stream, scalando le classifiche e raggiungendo i primi posti dell’airplay radiofonico europeo e nelle charts di Spotify.

Ardian Bujupi, nato in Kosovo e naturalizzato tedesco, è un giovane cantautore che ha raggiunto la notorietà partecipando all’ottava stagione del talent show musicale Deutschland sucht den Superstar (DSDS), dove si è classificato al terzo posto. Il singolo This is My Time, è diventato una hit ottenendo più di un milione di visualizzazioni in una sola settimana. Rahat, l’ultimo dei quattro album all’attivo, è stato pubblicato nel settembre del 2019.