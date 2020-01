Sherol Dos Santos ricanta il brano cult Self Control

Sherol Dos Santos ha scelto di iniziare il 2020 proponendo un nuovo brano, dopo il singolo Pleiadi che ha segnato il suo debutto sulla scena discografica. Il brano è una cover del pezzo di Raf, Self Control; ed è negli store digitali dal 16 gennaio 2020.

Self Control è uscito nel 1984 e ha segnato un’epoca. Il brano è diventato un pezzo cult degli anni ’80, ed anche della carriera di Raf. Sherol Dos Santos lo ripropone in un’inedita versione rock ed elettronica. Il pezzo, rinnovato nell’animo, assume nuove sfumature; tuttavia, mantiene la sua profondità.

Con questo secondo singolo, Sherol Dos Santos mostra al pubblico un nuovo lato di sé, decisamente rock; e associa il proprio timbro ad un sound dagli echi elettronici. La cantante dà prova della propria duttilità e versatilità, creando un mix di sfumature del tutto originale e diverso rispetto a quello proposto finora.

Con Self Control, l’artista prosegue nel suo nuovo percorso artistico che è iniziato il 16 dicembre 2019 con l’uscita di Pleiadi (qui potete vedere il videoclip ufficiale di quest’ultimo brano).

Sherol Dos Santos, però, guarda già oltre e pensa ai prossimi passi da compiere. La cantante sta lavorando su nuovi progetti musicali dal sound inedito per lei. La veste che ha scelto per la cover di Self Control, induce a pensare che la sua energia vocale sarà legata in futuro a sonorità più rock ed elettroniche. Al momento, non ci sa nulla di più preciso. Per scoprire se sarà così, non resta che aspettare.