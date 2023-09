La tiktoker Carlotta Preti vuole il fidanzato maggiordomo… Shade le risponde per le rime

Sta diventando velocemente virale su Tik Tok il video in cui il rapper Shade risponde con un dissing alle parole della TikToker Carlotta Preti.

Carlota, 190.000 follower sulla piattaforma, ha un profilo in cui crea contenuti motivazionali sulla crescita personale e il raggiungimento dei proprio obiettivi nella vita.

Uno degli ultimi video della ragazza ha però scatenato diverse critiche in quanto ragazza, nell’elencare come si dovrebbe comportare il ragazzo ideale con lei, roba che altro che gentiluomo, qui siamo quasi alla schiavitù.

Queste le sue parole_

“Le cene? Le cene le paga lui. In qualsiasi occasione in cui stiamo per entrare in una macchina, lui mi deve aprire la porta. Il Vino? Il vino me lo devi versare farsi tu e devi anche stare attendo nel momento in cui lo finisco.

Tu provaci a non spostarmi la sedia, io non sto scherzando, non sto veramente scherzando!“