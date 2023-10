Shadaloo fa squadra con Mecna nel nuovo singolo ‘Come Si Fa’

SHADALOO, classe 1989, è una delle voci più interessanti della scena urban italiana che ha già pubblicato tra il 2020 e il 2022 un EP e una serie di singoli. A settembre ha annunciato l’uscita del suo primo album Aurora Boreale.

Proprio in questo progetto, che vedrà la luce a breve, Shadaloo ha inserito 11 tracce che sta svelando poco per volta e tra queste c’è anche Come Si Fa, il nuovo singolo in collaborazione con Mecna.

Annunciato sui suoi profili social, il brano, quarto inedito a comporre la tracklist dell’album, rispecchia a pieno le sonorità di entrambi e del loro repertorio discografico.

Come Si Fa rappresenta il punto di vista di chi si sente fuori luogo, lo stato d’animo di chi lotta ogni giorno per trovare la propria identità.

Il brano è una dichiarazione di accettazione e di amore per la diversità, un inno alla bellezza delle nostre imperfezioni, per renderci conto che ciò che ci distingue dagli altri non è mai un punto a sfavore nonostante la sensazione di malinconia e inquietudine che questo porta con sé.

“Come si fa a restare in silenzio, sembra che non esisti se non alzi la voce, basta fare rumore e li accontenterai, prima o poi capirai come si fa”, recita il ritornello.

Il viaggio di SHADALOO alla scoperta del suo album Aurora Boreale continua dunque insieme a MECNA dopo la pubblicazione degli estratti Blackout (prod. Trusty), Morire così e Berlino (entrambe prodotte da Geeno).

Un album che si sta formando inedito dopo inedito ed ha ancora molto da darci, rendendo il sound di SHADALOO sempre più riconoscibile al suo pubblico di affezionati ascoltatori.