Sfera Ebbasta canta alla Special night un nuovo brano e annuncia l’uscita dell’album “X2VR”

Sfera Ebbasta X2VR è il titolo del nuovo album.

Durante la “Special night” di Milano, il live gratuito annunciato pochi giorni fa a sorpresa, Sfera ha annunciato il titolo del nuovo disco in uscita, X2VR, e presentato un nuovo brano che riprende una celebre hit dei Club Dogo. Noi vi anticipiamo quando dovrebbe uscire il nuovo disco.

Facciamo un passo indietro. Sfera Ebbasta manca dal mercato discografico con un proprio disco dal 2021, anno in cui ha pubblicato “Famoso“. Nel corso di questi due anni l’artista non si è ovviamente fermato pubblicando l’EP “Italiano” con Rvssian e collaborando in decine e decine di brani di altri artisti contribuendo a rendere ognuno di questi un successo.

Non a caso il patrimonio di certicazioni FIMI del King della trap è salito costantemente e conta ora oltre 13 milioni di copie certificate, una cifra che lo rende l’artista di maggio successo dell’era FIMI (dal 2009 ad oggi). Qui trovate un nostro approfondimento su questo argomento.

Ma torniamo al presente. Qualche giorno fa dalla pagina Instagram di Thaurus è stata annuncia una notte special, “A special night”, a ingresso gratuito in cui si sarebbero esibiti Dj Shablo, Finesse e, soprattutto, Sfera Ebbasta. Risultato? Sold out in pochi minuti.

Durante questo evento speciale all’Allianz Club a cui noi anche noi di All Music Italia abbiamo preso parte si è esibito in apertura Shablo con un Dj set dedicato alle hit di Gionata (vero nome di Sfera) e ha chiuso Finesse.

Nel mezzo Sfera Ebbasta ha fatto il suo ingresso per cantare tre brani del suo repertorio e chiudere con un filmato che riassume gli ultimi suoi due anni e annuncia il titolo del nuovo disco, “X2VR“, un titolo che va a riprendere il suo primo iconico disco, “XDVR“.

Per presentarlo Sfera ha scelto di cantare uno dei nuovi brani, una canzone che trovate qui a seguire, e che contiene il campionamento di uno dei brani dei Club Dogo, “Vida loca“.

Sentendosi nel brano i cori di Guè sono in molti a pensare che i Dogo, reduci dai sold out delle date che li vedranno tornare insieme sul palco (vedi qui) parteciperanno al pezzo.

Quando uscirà il nuovo disco vi starete chiedendo. Non ci sono ancora annuncia ufficiali anche se Sfera ha detto al suo pubblico: “presto, molto presto, prima di quanto vi aspettiate“.

Secondo le nostre fonti questo giovedì ci sarà il release party più importante dell’anno e quindi, quasi sicuramente, “X2VR” arriverà questo venerdì 17 novembre o, per i fan più accaniti, un’ora dopo la mezzanotte di giovedì 16.