Diventano 10, di cui 8 già sold out, i concerti dei Club Dogo al Mediolanum Forum

Grande successo di prevendita per la reunion live dei Club Dogo.

L’ultimo progetto inedito dei Club Dogo insieme risale al 2014, quando fu pubblicato l’album Non siamo più quelli di Mi fist. Da hanno fatto seguito solo progetti solisti e pubblicazioni di riedizioni di precedenti lavori.

Nei giorni scorsi, attraverso una campagna marketing a Milano (vedi qui), i Dogo hanno annunciato la reunion live.

CLUB DOGO LIVE

Il gruppo rap formato da Jake La Furia, Guè e dal Producer Don Joe, con grande rammarico da parte dei tanti fan, non è al lavoro su un nuovo album. L’affetto e la stima per i Club Dogo è ancora altissimo come dimostrano i numeri dei live. Dopo il sold out flash delle prime tre date il calendario è andato ad arricchirsi di altri tre appuntamenti, anche questi sold out, quindi altri due, ancora una volta sold out, ed ora di nuove date.

Ad oggi i biglietti per le date al Mediolanum Forun di Assago sono circa 80.000 biglietti.

Questo è il calendario aggiornato:

10 marzo 2024 SOLD DOUT

11 marzo 2024 SOLD OUT

14 marzo 2024 SOLD OUT

15 marzo 2024 SOLD OUT

17 marzo 2024 SOLD OUT

18 marzo 2024 SOLD OUT

25 marzo 2024 SOLD OUT

26 marzo 2024 SOLD OUT

15 aprile 2024

17 aprile 2024

