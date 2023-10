I Club Dogo stanno tornando: Guè, Jake La Furia e Don Joe di nuovo insieme nel 2024 nella Milano/Gotham City di Beppe Sala

I Club Dogo stanno per tornare.

Continuano le reunion e questa volta tocca ai Club Dogo, il gruppo rap composto da Guè, Jake La Furia e Don Joe.

Nei giorni scorsi a Milano sono apparsi degli striscioni con il logo del trio accompagnati a dei volantini che alcuni cittadini hanno trovato nella cassetta delle lettere.

Ora la pagina social del Club Dogo è tornata attiva (e segue solo i suoi tre componenti) ed è stato pubblicato un video con Claudio Santamaria e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Un video che rievoca molto le atmosfere noir di alcuni fumetti dei supereroi con Beppe Sala sindaco di questa Gotham City.

Vi riportiamo il dialogo tra i due (C Claudio Santamaria, B Beppe Sala):

C: Lo sente il suono che proviene da là sotto? Anche lei ha smesso di sentirlo. Si è impossessato delle nostre orecchie, in ogni locale, in ogni autoradio, in ogni telefono, è ovunque. Si fa piacere e poi dimenticare ed è proprio questo il suo potere. E’ come le peggiori epdiemie: si è moltiplicato. Ha costruito il suo esercito, non possiamo permettere che vincano loro.

B: Ma combatterlo con i tuoi metodi non lo posso accettare.

C: Allora perché è venuto qui signor Sindaco? Qualcuno una volta disse: sventurato il paese che ha bisogno di eroi.

B: Ma tu li chiami eroi? Loro non hanno leggi.

C: L’ultima volta sono andati fuori controllo, ma è un rischio che dobbiamo correre davanti a un nemico così grande. Sono l’unica speranza.

B: Fino a oggi ho creduto fosse solo una leggenda.

C: Si sbagliava, questa è una leggenda.

Poi accende un faro (come quello che proietta in cielo il simbolo di Batman) e la gente della città vede il cane a tre teste dei Club Dogo.

La regia del video è stata affidata a Marc Lucas.

L’ultimo progetto inedito dei Club Dogo insieme risale al 2014, quando fu pubblicato l’album Non siamo più quelli di Mi fist. Da lì seguirono unicamente progetti soliti e pubblicazioni di riedizioni di precedenti lavori.

CLUB DOGO – CLAUDIO SANTAMARIA E BEPPE SALA