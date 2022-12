Sfera Ebbasta annuncia tutte le tappe del suo nuovo tour estivo 2023

Sfera Ebbasta Live 2023.

Inarrestabile Sfera Ebbasta. Dopo il grande successo del suo recente tour nei palazzetti, da poco conclusosi dopo aver registrato 9 sold out, il king della trap italiana ha annunciato che tornerà a calcare alcuni fra i più importanti palchi italiani in occasione di una nuova attesissima tournée estiva le cui date sono state svelate proprio quest’oggi in pompa magna via social.

Saranno 10 i nuovi appuntamenti live con l’artista, da poco diventato papà, che per l’occasione di esibirà eclusivamente in location a cielo aperto nella cornice di alcuni prestigiosi festival musicali.

Tra il mese di luglio e agosto 2023 Sfera sarà impegnato per un totale di 10 appuntamenti a cielo aperto, con partenza il 1 luglio da Bergamo al Bergamo Summer Music e con l’ultima tappa fissata il 14 agosto a Olbia (OT) al Red Valley Festival. Anche nelle prossime tappe, ovviamente, il cantante ci farà ascoltare tutte le hit più celebri del suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di FAMOSO e del recente EP Italiano in collaborazione con RVSSIAN. Chi lo sa, inoltre, che nel corso dei prossimi mesi l’artista di Cinisello Balsamo non tiri fuori dal cappello anche qualche nuova hit da presentare in anteprima sul palco la prossima estate? Staremo a vedere…

Sfera Ebbasta Live 2023: tutte le date e le info per acquistare i biglietti

I biglietti per il nuovo tour 2023 di Sfera saranno già disponibili da oggi, venerdì 16 dicembre, a partire dalle ore 18:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

CALENDARIO TOUR SFERA EBBASTA 2023