Dopo l’ondata di insulti razzisti e le offese a mezzo social che hanno coinvolto Sergio Sylvestre, reo di aver sbagliato, per l’emozione, nel cantare l’inno nazionale italiano nella finale di Coppa Italia qualche giorno fa, diversi artisti italiani hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’artista.

E pensare che nella giornata di Coppa Italia Sergio scriveva sui suoi social queste parole…

“Sono molto emozionato perché stasera canterò l’inno nazionale italiano prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Sarà un onore per me esibirmi sulle note dell’inno nazionale del paese che mi ha accolto a braccia aperte e che è diventato la mia casa“.

Eppure, complice la situazione, lo stadio vuoto e quell’eco assordante, l’artista si è emozionato anche nel cantare, interrompendosi per un attimo.

Il nostro Direttore, Massimiliano Longo, ha espresso il suo punto di vista in questo Editoriale.

Ora diversi artisti italiani stanno facendo sentire la propria voce, non senza qualche critica, velata e non, a Matteo Salvini che non ha perso l’occasione per inveire contro l’artista su Twitter.

Sergio sylvestre le parole di conforto degli artisti

J-Ax

“Ho conosciuto Sergio quando ho fatto Amici insieme al mio fratello Nek. Ho conosciuto un ragazzo timido, riservato e innamorato di due cose: la musica e l’Italia. Sergio a differenza di molti semplici ‘performer’ è un vero artista e come tutti gli artisti è estremamente sensibile. Più volte durante amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione. Ma questo è il segno distintivo non solo di un vero artista, ma anche di un vero uomo. Ovvero di qualcuno che non ha paura di svelare le proprie emozioni. A differenza degli imbarazzanti ignoranti che diffondono odio sui social e a cui paghiamo lo stipendio da decenni che non conoscono nemmeno il significato di un pugno chiuso per un ragazzo afroamericano. Andate ad ascoltarvi L’Italia per me e ascoltate da Sergio stesso cosa rappresenta questo Paese per lui.“

Elodie

“Sono schifata nel leggere commenti razzisti, cioè trovare l’occasione perché questo è trovare l’occasione perché Sergio ieri ha cantato l’inno nazionale, era semplicemente emozionato…“

Elodie ha anche risposto pubblicamente al Tweet di Salvini… “Non perde mai l’occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”.

Emma Marrone

“È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme a Sergio Sylvestre. Sei una roccia“

Gaia Gozzi

“Bro, u are greater than this. Fight ignorance with love and the bright light you have inside. I’m with you, we’re all with u”

Alessandra Amoroso

“Cosa possiamo dire ancora a questo schifo di persone hermanito mio, si commentano da sole! Ignoranti e frustrati, però poi con gli hashtag tutti bravi! Per fortuna il mondo è pieno anche di gente migliore!! Ah Dio mio… FUTTITENE….! Ti voglio bene e quando ti emozioni rendi tutto speciale“

Nek

“Sergio Sylvestre è un ragazzo di cuore. Ha la capacità di emozionare con la sua voce chi lo ascolta, ma anche se stesso quando canta. E l’emozione può far sbagliare, nella musica succede anche questo.

E quindi? Davvero c’è bisogno di inveire contro un bravo ragazzo che canta? Di stare a parlare di dove è nato o di che colore ha la pelle?

La cattiveria che si vede in giro mi rattrista profondamente e mi lascia senza parole. Non è accettabile. Forza Sergio, ti voglio bene Big Boy. Per fortuna ci pensa tutto l’affetto che hai intorno a te a spegnere la crudeltà dei leoni da tastiera.“

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

“Se non ci emozioniamo di fronte all’emozione allora non siamo esseri umani…“

Gabry Ponte