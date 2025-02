Serendipity torna con un grido di liberazione e canta “Burning in Hell of Betrayal”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 31 gennaio, Burning in Hell of Betrayal è il nuovo singolo di Serendipity, progetto solista di Serena Ceresa, che per la realizzazione di questo nuovo brano ha deciso di collaborare con la milanese Yuliya Yefremova, conosciuta anche come Soundseeker.

“Questa canzone è forza pura. Cantarla mi ha donato molta grinta e sicurezza interiore. Ha come un’aura di potere e forza mentale. Credo che questa canzone possa aiutare ragazze e ragazzi che, nel corso della vita, si sono trovati davanti a questa situazione o che si vogliono mettere in gioco, dimostrando al mondo il loro valore”, ha raccontato Serendipity a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Spesso possano finalmente ritrovare se stesse, sfogarsi, lasciarsi il passato alle spalle e tornare a vivere serenamente. Non bisogna indietreggiare davanti alle emozioni. Quando diventano pesanti e ti iniziano a divorare da dentro, bisogna lasciarle uscire”.

Ed ecco che, evocando un’atmosfera dark, il brano dà spazio a sentimenti chiari e diretti, rivolti ad una persona che ha fatto molto soffrire la protagonista.

Nello specifico, la canzone esprime la sensazione di liberazione che la protagonista prova nei confronti del suo passato, che riesce finalmente a lasciarsi alle spalle, trasformandosi in una donna consapevole, sincera e pronta a voltare pagina.

E, a questo proposito, la melodia è stata pensata proprio per trasmettere la potenza delle parole, che Serendipity sperava potessero arrivare come un grido di liberazione e un definitivo punto di non ritorno.