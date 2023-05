Senza Cri racconta la musica come ancora di salvezza ma anche causa dei propri dolori in “Non ti sopporto più”

Dopo aver vinto Area Sanremo nel 2021 ed essersi esibita a Sanremo Giovani su Rai 1, è tornata Senza Cri con il singolo Non ti sopporto più.

Senza Cri, figlia della generazione Zeta, sogna fortemente “la generazione Senza“, una generazione senza etichette né schemi, una generazione in cui non esista la necessità di avvicinare la propria immagine e la propria anima a qualcosa o qualcuno di già esistente.

Una generazione libera di essere e di esprimersi, di cambiare idea, che viva la sua unicità e si renda sempre originale dissociandosi dalle mode del momento e da ciò che superficialmente categorizza l’essere umano.

Fuori per Gotham Dischi con licenza Ingrooves, Non ti sopporto più è scritto e composto da Senza Cri e prodotto da Petricore Sound Studio di Matteo “Sigaretta” Brioschi.

La cantautrice racconta la genesi di questo pezzo:

“La canzone è nata durante un anno di grossi colpi emotivi per la mia crescita artistica e umana. È una dedica alla musica, in cui ho sempre trovato la spalla su cui piangere, ma che talvolta ho realizzato essere la causa dei miei dolori. Quando scrivo ‘non ti sopporto più, maledetta nostalgia’ in qualche modo ricordo i bei momenti passati con la musica e nella musica, e mi stringo a questi per risalire la corrente.

Durante la mia assenza sono riuscita a trarre tutto il buono dal “senza” che precede il mio nome. Allontanatami da quello che per molto tempo mi ha circondata, ho potuto respirare un sano, anche se triste, momento di vuoto. Ho assaggiato il silenzio come un piatto di pasta dopo il digiuno e trovato in esso una lavagna nera da cui cominciare a scrivere il mio personalissimo alfabeto.“