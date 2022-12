Senhit lancia “Try to love you” e poi via ad un calendario ricco di eventi tra cui il Festival internazionale di Cori Lgbtq+ Various Voices

Da sabato 31 dicembre è fuori con nuova musica Senhit. Il brano, Try to love you, segue al singolo Follow me con il rapper canadese Tory Lanez.

Il brano è prodotto da Thomas Stengaard, Producer che già ha collaborato con Senhit per Adrenalina il singolo arrivato in finale all’Eurovision Song Contest 2021 per San Marino e che ha superato 17 milioni di ascolti su Spotify.

Try to Love You è una ballata in inglese, raffinata e dal sound internazionale. Ecco come la racconta Senhit che è reduce anche dal lancio della cover di un brano natalizio Mariah Carey, Jesus, Oh What a Wonderful Child!.

“Ho sentito talmente tanto entusiasmo quando è uscita la cover di “Jesus, Oh What a Wonderful Child!” che non potevo aspettare oltre per condividere con voi della nuova musica! Sto lavorando su questo brano da mesi, insieme a persone straordinarie, e credo rappresenti un punto di svolta per la mia carriera artistica perché è un singolo per certi versi più maturo con delle sonorità eleganti e una profonda intensità“

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip disponibile dal 6 gennaio.

Tra i prossimi appuntamenti dell’artista ci sono il live del 13 gennaio a Londra alla Royal Vauxhall Tavern per eventi legati all’Eurovision, la presentazione della seconda edizione di Una Voce per San Marino e, il 16 giugno, quella del Gran Galà del Festival internazionale di Cori Lgbtq+ Various Voices.

Il Festiva, a Bologna dal 14 al 18 giugno 2023 con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, approda per la prima volta dal 1985 in Italia. Arriveranno più di 3500 coristi per 108 cori provenienti da 20 nazioni diverse tra cui tutta Europa e Stati Uniti. Oltre a presentare la serata, Senhit sta preparando una performance a sorpresa e si esibirà anche durante la Cerimonia di chiusura del 17 giugno.