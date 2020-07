Il 15 luglio è il giorno della partenza del nuovo progetto di Senhit Freaky Trip To Rotterdam. Si tratta di una selezione di brani che accompagnerà i fan della cantante rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2021 con una serie di appuntamenti mensili con la direzione artistica di Luca Tommassini.

Senhit, prendendo spunto da Freaky, titolo del brano che avrebbe dovuto presentare sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, ha trovato il modo per preparare sé e il suo pubblico all’importante appuntamento che sarà in programma nel maggio 2021.

SENHIT FREAKY TRIP TO ROTTERDAM

Freaky Trip To Rotterdam è una selezione di brani storici della storia dell’Eurovision Song Contest che Senhit reinterpreterà. E’ previsto un pezzo ogni mese che sarà accompagnato da un videoclip che Luca Tommassini creerà come una vera e propria opera d’arte. In ogni video, Senhit compirà una trasformazione nel look e nello stile, avvolta da una scenografia ricercata e unica.

Il primo brano scelto è la cover di Cheesecake, pezzo presentato sul palco dell’Eurovision 2014 di Copenhagen da Teo piazzandosi al sedicesimo posto.

Non è la prima volta che Senhit omaggia un brano dell’ESC. In piano lockdown, l’artista italo-eritrea ha interpretato una personale versione di Insieme: 1992, canzone di Toto Cutugno che nel 1990 conquistò la vittoria a sorpresa (ne abbiamo parlato Qui).

Foto di Fabrizio Cestari