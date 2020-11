N.A.I.P. Partecipo testo e audio del nuovo brano dell’istrionico cantautore della squadra di Mika. Un nuovo inedito presentato nel quinto live di X Factor 2020.

Per N.A.I.P. si tratta del terzo inedito ad essere presentato al pubblico del programma dopo Attenti al loop e Oh oh oh (qui potete scoprire come sta andando la canzone in radio).

Partecipa va ad aggiungersi alla compilation digitale X Factor Mixtape 2020 insieme ad altri quattro inediti. Sale così a quota 25 il numero di canzoni della tracklist del Mixtape.

N.A.I.P. PARTECIPO TESTO E AUDIO

In arrivo questa sera