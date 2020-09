Sealow lancia il nuovo singolo “Occhi da serpente”

Occhi da serpente è il nuovo singolo di Sealow, disponibile in streaming e negli store digitali dal 28 agosto 2020. Il brano segue al singolo Baby Nuvole, rilasciato a giugno; e anticipa l’uscita dell’album d’esordio dell’artista romano.

Occhi da serpente è prodotto da GuIRIE, come il precedente pezzo. Baby Nuvole era una sorta di manifesto dello stile di Sealow e della sua evoluzione musicale. Si trattava di un brano in cui si sentivano le influenze del movimento Afrobeat, riproposte però dall’artista in una chiave personale.

Il nuovo singolo rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di Sealow, caratterizzata da un’impronta inedita sotto il profilo del suono. Il testo del pezzo conferma invece la tendenza dell’artista a giocare con le immagini e la sua vena quasi cantautorale. Il testo recita infatti: “Quando il vento sfiora la tua meravigliosa faccia da schiaffi / Io non vedo più niente / Quando il sole brilla in fondo agli occhi tuoi / I tuoi occhi da serpente“.

Con Occhi da serpente, Sealow continua a svelare lo stile e le sonorità dell’album di prossima pubblicazione, dal titolo Onde. “Occhi da Serpente descrive perfettamente il corpo principale dell’album in arrivo e le sonorità che lo contraddistinguono“, commenta il cantante. Ed aggiunge: “Un sound nuovo e versatile che spero possa accompagnare diversi momenti della vita delle persone“.

L’uscita dell’album Onde è prevista per il 25 settembre 2020 per Macro Beats (distribuzione: Artist First).

Foto di Theo Soyez