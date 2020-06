E’ uscito per l’etichetta Macro Beats, con distribuzione Artist First, il nuovo singolo di Sealow Baby Nuvole.

Si tratta di un brano in cui si avvertono le influenze del movimento Afrobeat, proposte in una chiave personale. Nel testo l’artista tende a giocare molto sulle immagini, con una vena quasi cantautorale, ma con un’attitudine spensierata.

“Baby Nuvole è una tavolozza su cui sono stati spruzzati tutti i colori che abbiamo usato per dipingere quello che sarà il quadro a venire, e allo stesso tempo è l’audio-guida che aiuterà gli ascoltatori nel metterne a fuoco gli elementi ricorrenti e principali. Un manifesto del mio stile e della mia evoluzione musicale.”

Queste le parole di Sealow per descrivere Baby Nuvole, brano prodotto da GuIRIE.

SEALOW

Sealow, nome d’arte di Simone Patti, è nato a Roma nel 1993.

Nella sua musica ci sono ritmi in levare e potenti bassi caraibici, progressioni New Soul. Nel linguaggio si avvertono influenze dal mondo del Rap, a cavallo tra la vecchia e la nuova scuola, e dal cantautorato italiano.

Ha fondato il collettivo Astarbene.com, un portale dedicato al mondo della musica Reggae e delle sue derivazioni affiancato da una Web Radio dove, ancora oggi, Sealow conduce settimanalmente un programma.

Nel 2020 entra a far parte del roster della label Macro Beats, che in passato ha lanciato artisti come Ghemon, Mecna e CRLN.

Attualmente Sealow sta lavorando al primo album la cui uscita è prevista per l’autunno.

Foto di Theo Soyez