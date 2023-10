Santi Francesi, in arrivo un’inedita versione di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per il film “Io e il Secco”

I Santi Francesi tornano con una personalissima versione, tanto intima quanto seducente e intensa, di “Sere Nere” di Tiziano Ferro, prodotta da Dade, che andrà ad arricchire la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni dal titolo “Io e il Secco“, presentata ieri – martedì 24 ottobre – in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città.

“È capitato all’improvviso, qualche mese fa. Dade ci ha fatto una proposta: collaborare con lui per riarrangiare e reinterpretare una pietra miliare della musica italiana per la colonna sonora di un film. Il brano in questione? ‘Sere Nere’ di Tiziano Ferro“, hanno raccontato i Santi Francesi.

Poi hanno aggiunto: “È stato eccitante e stimolante cimentarsi in questa sfida e portare un po’ del nostro mondo dentro la canzone. Ma, soprattutto, è stato un onore e un privilegio aver partecipato, anche se in piccola parte, a questo film meraviglioso che è ‘Io e il Secco’”.

“Io e il Secco”: la sinossi

“Io e il secco” racconta la storia di Denni, un bambino di dieci anni molto legato alla madre.

Denni è stanco di vedere la donna maltrattata da suo padre e per fermare questa violenza decide di assumere un killer, anzi un super-killer, per ucciderlo.

Il criminale ingaggiato dal ragazzino è il Secco, un delinquente sprovveduto che non ha mai ucciso nessuno e non ha intenzione di iniziare adesso. L’uomo ha solo un disperato bisogno di soldi e progetta così di avvicinare il padre di Danni solo con lo scopo di derubarlo.

Inizia così un’avventura strampalata e un’amicizia improbabile che aiuterà i due a capire meglio il valore del rapporto padre-figlio.