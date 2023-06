Santi Francesi: un invito a non spaventarsi di fronte ai momenti di vuoto nel singolo “La noia”

Santi Francesi La noia significato del testo del nuovo singolo del duo vincitore dell’ultima edizione di X Factor.

Il duo formato da Alessandro e Mario, dopo il primo tour nei club torna live quest’estate andando a presentare i loro singoli passati e i brani contenuti nell’EP in fieri. A seguire le prime date in calendario per il tour organizzato da Vivo Concerti:

2 luglio – Giovinazzo (BA) – Porto Rubino – NUOVA DATA

5 luglio – Pavia – “La Città come palcoscenico” Castello Visconteo

18 luglio – Sarzana (SP) – Moonland

19 luglio – Bologna – Bonsai Garden

3 agosto – Assisi (PG) – Suoni Controvento

4 agosto – Arezzo – Arezzo Music Fest

18 agosto – Edolo (BS) – Valle Camonica Summer Music

27 agosto – Empoli – Beat Festival

6 settembre – Moncalieri (TO) – Ritmika

Santi francesi La noia significato del brano

“Questa canzone per noi è un input, senza troppe pretese, a dare valore positivo alla noia – raccontano i Santi Francesi – La noia ci fa paura. Ora più che mai, dovremmo re-imparare ad annoiarci, a non spaventarci davanti ai momenti di vuoto poiché è proprio in quel vuoto che si può fare ‘esperienza della meraviglia’”.

Il singolo La Noia sarà fuori dal 16 giugno per Epic Records/Sony Music Italy.

Santi Francesi la noia testo e audio

Abbracciarsi

con il vento caldo sui denti

e scoprirsi

spaventarci

e peggiorare l’umore e poi mancarci

siamo tristi in un mare di vizi

Questa è tutta la noia che ho

questo è frutto del nostro silenzio

non c’è tempo, salgo in macchina e spero sia presto

tanto poi non dormirò-o-o-o-o

io non ci penserò-o-o-o-o

quando il vuoto si fa grande vorrei scappare

noi respiriamo male, male, male

Aspettarsi nel letto e come bambini stupirsi

e poi lasciarsi per restare da soli e poi mancarci

ma tu lo sai cos’è che sento dentro

di mancare all’aria tutto il resto

ti prego non dormire è ancora presto

Questa è tutta la noia che ho

questo è frutto del nostro silenzio

non c’è tempo, salgo in macchina e spero sia presto

tanto poi non dormirò-o-o-o-o

io non ci penserò-o-o-o-o

quando il vuoto si fa grande vorrei scappare

noi respiriamo male, male, male

Abbracciarsi, spaventarci e poi lasciarsi

per restare da soli e poi mancarci

Questa è tutta la noia che ho

e fa nascere un altro silenzio

questa notte io non ti conosco

ma c’è tempo

io non ci penserò-o-o-o-o

quando il vuoto si fa grande vorrei scappare

noi respiriamo male, male, male

Abbracciarsi, spaventarci e poi lasciarsi

per restare da soli e poi mancarci

e poi mancarci