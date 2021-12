Micaela e Davide Papasidero lanciano per Natale una cover in chiave intima e slow di “Santa tell me” di Ariana Grande

Uno dei brani moderni più noti del periodo natalizio, Santa Tell me, torna a vivere in una versione realizzata da Micaela e Davide Papasidero.

Micaela è nota per aver partecipato all’età di 15 anni a Ti lascio una canzone e, a 17 anni, tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo. Seguono un album, Fuoco e cenere, diversi singoli tra cui Splendida stupida scritta da Kekko Silvestre dei Modà e 3 volte niente.

Nel 2019 partecipa a The Voice of Italy per poi pubblicare, a dicembre 2020, il brano natalizio L’importante è il Natale, e a febbraio del 2021 Buongiorno amore.

Davide Papasidero colleziona tante le esperienze fin da giovanissimo… dai cori Gospel ai doppiaggi di cartoni animati per passare alla finale di Area Sanremo.

Nel 2011 partecipa ad X Factor quindi presenza fissa del cast nel programma Buongiorno cielo in onda su Cielo e, nel 2013, nasce un’importante collaborazione con l’UNICEF che lo vede autore e direttore artistico del concorso Piccole stelle cantano, a favore della campagna “Vogliamo zero“, contro la mortalità infantile nel mondo.

Con Non voltarti più vince la 56esima edizione del Festival di Castrocaro a cui fa seguito il singolo elettro-pop Adesso oppure mai.

Nell’estate del 2015 vola in U.K. dove partecipa alle selezioni per il talent show The X Factor. Dai 90 mila concorrenti iniziali arriva tra i 12 artisti finalisti e, per un soffio, non entra a far parte dei live show.

Nel frattempo è diventato insegnante di canto conseguendo diversi diplomi in Italia e a Londra e la Laurea (LLCM) in “Singing teaching“ presso la “West London University “ di Londra.

Fa parte del muro di All Together Now, scrive Affrontiamoci per Valerio Scanu e apre una sua scuola di musica a Roma, Papasidero Dream Factory. Il 21 maggio 2021 pubblica il suo nuovo brano Avrei potuto essere sexy.

SANTA TELL ME – MICAELA E DAVIDE PAPASIDERO

I due artisti hanno pubblicato sui social, e in particolare su TikTok dove Davide ha un gran seguito (qui il video di lancio del brano), un perfetto omaggio al brano Santa Tell Me, canzone incisa nel 2014 dalla postar internazionale Ariana Grande, rivisto in chiave intima e ‘slow’ grazie all’arrangiamento che porta la firma dei Nicco Verrienti.

Micaela

Siamo felici di poter condividere sui nostri profili social il nostro piccolo progetto. Il giorno in cui ho incontrato Davide ho pensato subito di realizzare una canzone natalizia con lui. L’anno scorso abbiamo trascorso un Natale strano, lontano dalle persone a noi care, ma quest’anno speriamo sia diverso. Nel nostro piccolo ci auguriamo che le nostre voci possano accompagnare le festività natalizie delle tante persone che ci seguono

