In Copertina

Da oggi in radio – Le Pagelle dei nuovi singoli in uscita il 10 maggio

Tanti singoli oggi tra voci molto note come Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Loredana Berté, passando per tanti artisti emergenti che riescono a sorprendere.

Loredana Berté punta a riconquistare l'estate con "Tequila e San Miguel" ( Testo e audio)

Fuori il nuovo tormentone per l'estate di Loredana Berté, "Tequila e San Miguel". Riuscirà a bissare il successo di "Non ti dico no"?.

Liberato - Fuori a sorpresa l'album e una videoserie. Il web impazzisce... ( Audio e video )

A sorpresa il cantautore più misterioso dei nostri tempi, Liberato, ha rilasciato il primo album in streaming insieme a Capri Rendez- Vous, una videoserie!.

Francesco Gabbani - testo e audio del nuovo singolo, È un'altra cosa

Torna dopo due anni letteralmente da incorniciare, Francesco Gabbani. Il nuovo singolo "È un'altra cosa" anticipa il disco in uscita nel 2019.

All Together Now - Ecco alcuni dei volti noti del muro di Michelle Hunziker e J-Ax

Ecco alcuni dei volti noti, alcuni soprattutto ai nostri lettori, che vedremo sul muro di All Together Now.

Eurovision 2019: la guida e i video delle 41 canzoni in gara (Parte 2 di 4)

Seconda parte della nostra guida alla scoperta delle canzoni in gara a Eurovision 2019 con video e valutazioni.

Michkere è il singolo rap di Michelle Hunziker in attesa di All Together Now ( testo e video )

Michelle Hunziker è pronta a debuttare con J-Ax in "All Together now" e per l'occasione lancia un singolo rap... Michkere.

Music Awards: appuntamento a giugno dall'Arena di Verona ( Cast e Biglietti)

Si svolgerà all'Arena di Verona il 4 e 5 giugno la tredicesima edizione del Music Awards. Sul palco prevista la presenza di una cinquantina di artisti italiani e internazionali.

Da oggi in radio

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Fast Animals And Slow Kids Videointervista: “Per una band come noi è difficile essere collocati”

E' uscito il 10 maggio "Animali Notturni", il nuovo album della band perugina Fast Animals and Slow Kids. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Nek Videointervista: “Il Mio Gioco Preferito è la presentazione di come sono io adesso”

Nek racconta il nuovo album "Il Mio Gioco Preferito – Parte Prima", in uscita il 10 maggio, in una videointervista.

IZI Videointervista: “Aletheia è un manuale arcano da sfogliare e risfogliare...”

Videointervista di presentazione di "Aletheia", il nuovo album di Izi, che dimostra di non temere il confronto con i grandi cantautori del passato.

Matteo Markus Bok Videointervista: dopo tanti singoli ecco l'album, Cruisin'

In occasione del lancio, venerdì 10 maggio, del suo primo album, siamo tornati ad incontrare un giovane artista in cui crediamo molto, Matteo Markus Bok.

Ron Videointervista: “Un cantautore che ricorda Lucio? Mahmood!”

Videointervista di presentazione di "Lucio!!", l'album di Ron registrato al Teatro Romano di Verona lo scorso giugno durante una serata dedicata a Lucio Dalla.

Serena De Bari Videointervista: “Invadi l'anima, un brano che per me rappresenta una svolta”

"Invadi l'anima" è il nuovo singolo di Serena De Bari, secondo estratto dall'omonimo album. Ecco la videointervista in cui l'artista racconta il brano e.

Daniele Silvestri Videointervista: “Mi è tornata la voglia di parlare da vicino..."

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Rancore, Daniele Silvestri pubblica il suo nuovo album, "La Terra sotto ai piedi".

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Ambra risponde decisa alle critiche sul Concerto Primo Maggio: "Il problema è a monte, nelle classifiche ufficiali ci sono solo due donne!"

Negli scorsi giorni al momento dell'annuncio del cast del Concerto Primo Maggio Roma 2019 è partita una polemica riguardante la scarsa presenza femminile. A lanciarla Michele Monina che già per il Festival di Sanremo (sia nel 2018 che nel 2019) lanciò un discorso simile. Ambra Angiolini, presentatrice della manifestazione con Lodo Guenzi, non ci sta...

Rancore - Annunciate le date del Musica per bambini in tour d'estate

Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo e al Concerto del primo maggio a Roma, il rapper torna in tour.

Alessandro Casillo lancia "Hasta luego" e svela la tracklist di XVII

Il nuovo album in arrivo la prossima settimana conterrà nove brani tra cui i singoli già lanciati nelle scorse settimane.

Sergio Cammariere torna con l'album "La fine di tutti i guai" e vira dal jazz al pop

Nel nuovo disco undici canzoni di cui dieci inediti. Da maggio partirà il nuovo tour.

Seba sovverte le regole delle favole nel singolo "Una giornata inutile"

Nel nuovo video a tinte noir, Seba racconta la favola di Cappuccetto rosso da un'altra prospettiva .

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 19: Ultimo resiste all'ingresso di Silvestri e Clementino.

Quarta settimane in vetta per il giovane cantautore. Ancora primo nei singoli "Calipso" e nei vinili risalgono i Queen.

Classifica Radio Earone Settimana 19: in vetta The Kolors ed Elodie, sale Mengoni

"Pensare Male" dell'inedita coppia The Kolors Elodie si porta in vetta alla classifica radio scalzando Ligabue.

Dark Polo Gang - Arriva Trap lovers Reloaded con 7 tracce inedite

A otto mesi di distanza dall'uscita "Trap lovers" della Dark Polo Gang diventa "Trap Lovers Reloaded" con nuovi brani inediti .

Nek - Ecco le canzoni e gli autori del nuovo disco, da Raige ad Andrea Vigentini

Nek racconta il suo nuovo album, prima parte di un progetto in due parti.

Boomdabash & Friends: la travolgente energia salentina esplode, sorprende e conquista l'Alcatraz

J Ax, Clementino, Sergio Sylvestre, Sud Sound System e Rocco Hunt gli ospiti di Boomdabash & Friends, che si è svolto all'Alcatraz di Milano..

Irene Grandi torna fiduciosa con "I Passi dell'amore" ( Testo e audio)

Quest'anno Irene Grandi festeggerà 25 anni di carriera con un album intitolato "Grandissimo". Il primo singolo estratto è "I passi dell'amore".

Enrico Nigiotti travolto dal ritmo della passione nel nuovo singolo "Notturna" ( Testo e audio)

Dopo aver commosso con l'intensa "Nonno Hollywood", Enrico Nigiotti esce con un brano che racconta il lato sanguigno presente in ognuno di noi.

J-Ax scrive un pezzo per vecchi: il nuovo singolo è Timberland Pro

J-Ax torna alle origini del suo Rap’n’Roll e pubblica una canzone omaggio agli anni '90: il nuovo singolo è Timberland Pro.

Flash News

Martina Attili - Cancellato il concerto del 9 maggio a Torino

Fil Bo Riva: special guest dell'unica data europea degli Imagine Dragons

Raf-Tozzi: debutto del tour rinviato. Il nuovo calendario.

Jack Savoretti: annunciata l'unica tappa italiana del suo tour estivo (Biglietti)

Il Volo - Due nuovi appuntamenti nel tour estivo del trio

Irama: rimandata la data di Padova del #GiovaniPerSempre Tour

J-Ax e gli Articolo 31: nuova data a Genova per il tour estivo

Giorgia - Due nuovi appuntamenti nel calendario live estivo

Rubriche

L'ANALISI

Eurovision 2019: la guida e i video delle 41 canzoni in gara. Parte 3 di 4

Radio Date

Radio Date: Tutti i Nuovi Singoli in Uscita il 10 maggio

La mosca Tzè Tzè

La Settimana della Mosca: Ex-Otago alle europee, Elodie senza veli e... il solito Fedez

Sondaggi

Sanremo 2019 - Sondaggio - Risultati: ecco la classifica per i nostri lettori

Santa Manu dopo "Baby Boy" arriva "Paris" un inno all'inviolabilità della donna

Emozioni, paure e amori in "Secondo me" è il nuovo disco dei Diecicento35

Folcast cerca una via di fuga dall'inevitabile nel singolo "Cafu"

Luana Corino: le donne ricostruiscono il mondo dopo l'apocalisse nel video di "Vertigini"

Lisbona: una distorta quotidianità tra malinconia e ironia nel singolo “Tostapane”

Gio Evan: al via il 16 giugno “Capta – tornate sovrumani”, il nuovo tour

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 19: Ultimo resiste all'ingresso di Silvestri e Clementino.

Classifica Radio Earone Settimana 19: in vetta The Kolors ed Elodie, sale Mengoni

Certificazioni Fimi - Settimana 18: all'alba dell'Eurovision "Soldi" di Mahmood è triplo platino!

Classifiche Streaming Spotify - Settimana 18: Calipso di Charlie Charles subito in vetta

Classifica Radio Earone Settimana 18: Ligabue ancora primo. I The Kolors ed Elodie sul podio. Bene Charlie Charles e Coez

Classifica di Vendita Fimi Settimana 18: Ultimo ancora primo davanti a Mostro. Tra i singoli subito in testa Charlie Charles

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Enrico Nigiotti Cenerentola e le altre storie - Recensione

Romina Falconi Biondologia - Recensione

Ex-Otago - Corochinato - Recensione

féfe Intervista Tra tennis e musica

Jack Out Intervista Ragazzi Fuori

Nek Intervista Il mio gioco preferito (Parte prima)

Jacopo Ratini Intervista Appunti sulla Felicità

Matteo Macchioni Intervista Da Amici al Don Giovanni

Ylenia Lucisano Intervista Punta Da Un Chiodo in un Campo di Papaveri

Fast Animals and Slow Kids Intervista Animali Notturni

Banco Del Mutuo Soccorso Intervista Transiberiana

Izi Intervista Aletheia

Matteo Markus Bok Intervista Cruisin' il primo album

Serena De Bari Intervista Invadi L'Anima

Pio e Amedeo parodia Grazie a Maria - Un, dos, tre Maria