Sanremo Giovani 2024 ha già il suo vincitore: Settembre conquista Spotify (e senza playlist)

Martedì 19 novembre è andata in onda la seconda puntata di Sanremo Giovani 2024 e, tra gli artisti che si sono esibiti passando il turno, c’è Settembre con la sua Vertebre, brano pubblicato lo stesso giorno sulle piattaforme digitali. Vertebre è diventata non solo la più alta nuova entrata della giornata, ma anche il miglior debutto di un brano di Sanremo Giovani 2024 su Spotify.

Nella giornata del 19 novembre, ovvero al momento del rilascio sulle piattaforme digitali, Vertebre ha collezionato 84.916 streams, debuttando nella Top 200 giornaliera di Spotify Italia alla posizione #122.

Con questi numeri, Andrea Settembre si colloca, con un solo giorno di ascolti, al quinto posto tra i brani più streammati di Sanremo Giovani 2024, alle spalle di Alex Wyse (uscito il 4 novembre), Tancredi, Mazzariello (usciti l’8 novembre) e Mew (uscita il 15 novembre).

Il dato eclatante è che Vertebre ha ottenuto questo straordinario risultato senza l’aiuto delle playlist di Spotify (qui una nostra riflessione su Sanremo Giovani 2024 e Spotify Italia), dove è stato inserito, grazie al successo ottenuto, solo il giorno successivo, il 20 novembre (per la precisione in Generazione Z, Alta Rotazione e In Tendenza).

Il giovane talent di Isola degli Artisti/ADA Music Italy che, ricordiamo, è risultato il preferito anche dalla redazione di All Music Italia (vedi qui), è inoltre già virale da qualche giorno su TikTok grazie ad alcuni video davvero efficaci pubblicati sulla piattaforma.

Cliccate in basso su continua per scoprire le classifiche degli artisti di Sanremo Giovani 2024 su Spotify aggiornate al 19 novembre.