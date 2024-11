Sanremo Giovani 2024 seconda serata senza sorprese… errori compresi

Sanremo Giovani 2024 seconda serata

Dopo la prima serata di Sanremo Giovani che ha visto la qualificazione alla semifinale di Mew, Tancredi e Mazzariello nella seconda serata si sfidano altri sei giovani artisti.

I sei giovani in gara sono:

Ciao Sono Vale – Una nuvola mi copre (Honiro Label)

Grelmos – Flashback

Moska Drunkard – Trinacria

Rea – Cielo aperto (Vertical Music Records)

Selmi – Forse per sempre (Asian Fake / Warner Music Italy)

Settembre – Vertebre (Isola degli Artisti/ADA Music Italy)

Il secondo gruppo di 6 dei 24 giovani cantanti finalisti di una lunga selezione si sfidano in tre sfide dirette, i tre vincitori vanno al turno successivo ed alla prossima sfida, la semifinale del 10 dicembre.

I tre meno votati invece abbandonano la selezione. Per loro il sogno di Sanremo 2025 finisce qui.

SANREMO GIOVANI 2024 – LE 3 SFIDE

Alessandro Cattelan al timone di questa edizione di Sanremo Giovani presenta la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda) che ha il compito di scegliere chi passa il turno.

Anche in questa serata prima di esibirsi i giovani cantanti sono introdotti da brevi clip in cui si presentano.

Prima sfida: Grelmos vs. Rea

Grelmos passa il turno

Durante l’esibizione di Grelmos non passa inosservato un errore dovuto ad un problema tecnico e dichiara che il suo producer le ha suggerito di partecipare nonostante lei stesse pensando di mollare con la musica perchè non è ancora sicura di quello che vorrà fare. Che abbia fatto la scelta giusta? Per il momento continua il suo sogno sanremese vincendo la sfida contro Rea che, invece, dichiara di voler fare la cantante e farà tesoro dei consigli della giuria.

Seconda sfida: Settembre vs. Moska Drunkard

Settembre passa il turno

Terza sfida: Ciao Sono Vale vs. Selmi

Selmi passa il turno

Grelmos, Settembre e Selmi continuano il loro sogno sanremese e raggiungono Mew, Tancredi e Mazzariello, li riascolteremo nelle semifinale del 10 dicembre.