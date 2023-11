Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Stronza”, l’inedito di Vale LP

Sanremo GiovanI 2023 Vale LP Stronza testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Brano che parte intimista ma sfocia in un ritornello “appiccicoso” in cui il cantautore, vittima delle sue insicurezze e delle sue parole, si interroga su cosa cambierebbe se avesse il coraggio di parlare con l’altra persona e dirle quello che non sa…

Con la solita parola

ho spostato con la bocca

ti ho messo in una bomba

per vedere se correvi anche tu

perché si l’ho fatto apposta

ma la rabbia non funziona

tanto nessuno ti controlla

se la vomiti o la mandi giù

Odio pensare tu non mi voglia bene

farebbe paura anche se fosse il contrario

distruggo tutto quanto per paura di farlo

davvero mi vuoi dire che ti ho rovinato

faccio sempre così

e a farlo faccio male, ti faccio male

ora a pugni butterei giù la tua porta

per dirti sono una stronza

la la la la

scusa ma non me ne ero accorta

la la la la

e dò tutta la colpa al panico

esagero, litigo e certo che non me lo merito

io però morirò

morirò, morirò

come una stronza

E con questa faccia tosta

pupille di fuoco, io non sono te

che ti sai perdonare

ti salvi le ossa, mica come me

aria cattiva, aria che mi punisce

entra, mi svuota, esce dalla narice

e trovo mille modi per poterci ferire

per non sentire ormai che sta arrivando alla fine

non lasciarmi con me

ho le scarpe bagnate, le ore contate

fammi entrare perché ho freddo anche stavolta

E dimmi che sono una stronza

la la la la

scusa ma non me ne ero accorta

la la la la

e dò tutta la colpa al panico

esagero, litigo e certo che non me lo merito

io però morirò

morirò, morirò

E mi dispiace se ti fidi di me

non ci credere

sono la

solita stronza

davvero non me ne ero accorta

e dò tutta la colpa al panico

esagero, litigo e certo che non me lo merito

io però morirò

morirò, morirò

come una stronza

