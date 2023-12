Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Mare forza 9oi”, l’inedito degli Omini

Sanremo GiovanI 2023 Omini Mare forza 9oi testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Canzone su di un amore travolgente come il mare in forza 9, gergo marinaresco per indicare il mare in burrasca ai livello massimi. Il titolo, e il ritornello poggia su questo “Mare noi” scritto però come mare 9oi.

Ti ricordi di me

ero quella macchia di caffè

sopra al tuo parquet

mentre il mondo soltanto

un secondo, sinistra, Eva

ti ricordi di me insieme a te

una camera di specchi in disordine

l’illusione di avere più tempo

cosa c’è da ridere

e vuoi vedere che ci siamo persi

e mi vuoi bere ancora in quattro sorsi

noi siamo l’impossibile, possibile

anche se si scivola

Lo sai che tutto bene quando ti rivedo

in mare forza noi

lo sai che poi ci credo quanto ti rivedo

in mare forza noilo sai, lo sai, lo sai

il mare forza noi

lo sai, lo sai, lo sai

è il mare forzano noi

E mi sembravi timida

quando ti tenevi strette le parole

colpa delle chimica

l’ultima notte che ne abbiamo dette poche

e vuoi vedere che ci siamo persi

e mi vuoi bere ancora in quattro sorsi

noi siamo l’impossibile, possibile

anche se si scivola

Lo sai che tutto bene quando ti rivedo

in mare forza noi

lo sai che poi ci credo quanto ti rivedo

in mare forza noi

lo sai, lo sai, lo sai

il mare forza noi

lo sai, lo sai, lo sai

è il mare forzano noi

pa pa pa pa pa pa

pa pa pa pa pa pa

pa pa pa pa pa pa

pa pa pa pa pa pa

