Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Perle”, l’inedito di Tancredi

Sanremo GiovanI 2023 Tancredi Perle testo, significato e video del brano con cui il cantautore si esibirà il 19 dicembre nella finale in diretta su Rai1 provando a conquistare un posto tra i big del Festival di Sanremo 2024.

Canzone d’amore per il cantautore in bilico tra pop e indie. Nel brano il rapporto con lei è altalenante, lei solare e sognatrice, guarda il cielo azzurro, lui in preda a paranoie e insicurezze guarda il pavimento e, forse, si accorge che questo rapporto con lei ormai è solo l’eco della sua solitudine.

Tancredi perle testo e video

Questo letto da una piazza e mezzo non è fatto per due

ma a noi va bene lo stesso

non sono mai stato bravo a cucinare per due

però lo faccio lo stesso

il mondo gira a cento all’ora

ma poi si ferma ogni mezz’ora

e stamattina ho solo voglia di te, voglia di te

ho solamente voglia di te, voglia di te

lasci le perle in bagno, le cicche, lo smalto

come volessi dirmi stai tranquillo ripasso

mi lasci il tuo sapore di fumo

ed un mezzo saluto

e poco prima di uscire

Mi dici che siamo tutto

io lo trovo assurdo

tu guardi il cielo azzurro

io guardo le piastrelle

quando sono distrutto

mi manchi di brutto

tranquilla è solamente una sera di quelle

in cui voglio stare male

ti griderei dalle scale

che forse tu sei tutto

ma io non sono niente

quando guardi il cielo azzurro io guardo le piastrelle

Cosa vuoi che ti risponda

lo sai

mi chiedi solo di noi

ma le parole le so usare solo nelle canzoni, eh

che ti aspettavi da me non lo so, non lo so

e il mondo gira a cento all’ora

si ferma ogni quarto d’ora

mi passi le paranoie

mi passa anche il mal di gola

a volte scusa non ho voglia di te, voglia di te

a volte non ho voglia di te, voglia di te

lasci le perle in bagno, le cicche, lo smalto

come volessi dirmi stai tranquillo ripasso

mi lasci il tuo sapore di fumo

ed un mezzo saluto

e poco prima di uscire

Mi dici che siamo tutto

io lo trovo assurdo

tu guardi il cielo azzurro

io guardo le piastrelle

quando sono distrutto

mi manchi di brutto

tranquilla è solamente un’altra sera di quelle

in cui voglio stare male

ti griderei dalle scale

che forse tu sei tutto

ma io non sono niente

quando guardi il cielo azzurro io guardo le piastrelle

Ho solamente voglia di te, voglia di te

Ho solamente voglia di te, voglia di te

ma a volte non ho voglia di te, voglia di te

a volte non ho voglia di te, voglia di te

Quando mi dici che siamo tutto

io lo trovo assurdo

tu guardi il cielo azzurro

io guardo le piastrelle

quando sono distrutto

mi manchi di brutto

tranquilla è solamente un’altra sera di quelle

in cui voglio stare male

ti griderei dalle scale

che forse tu sei tutto

ma io non sono niente

quando guardi il cielo azzurro io guardo le piastrelle

ci ho fatto un po’ l’abitudine

ho capito che in mezzo al mio disordine

tu sei l’eco della mia solitudine

Quante volte noi dobbiamo discutere

oltre a te io non ho niente da perdere

tu sei l’eco della mia solitudine

tu sei l’eco della mia solitudine

