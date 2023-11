Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Fiore d’inverno”, l’inedito di Lor3n

Sanremo GiovanI 2023 Lor3n Fiore d’inverno testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Sanremo giovani 2023 Lor3n Fiore d’inverno significato del brano

Brano che parte intimista ma sfocia in un ritornello “appiccicoso” in cui il cantautore, vittima delle sue insicurezze e delle sue parole, si interroga su cosa cambierebbe se avesse il coraggio di parlare con l’altra persona e dirle quello che non sa…

Lor3n Fiore d’inverno testo e video

Quante facce che mi son passate accanto

quante ne ho già viste

quattro settimane chiuso in una stanza

lei mi copriva le ferite

di tempo ne è passato

e non ricordo l’ora

la musica a sta festa, Dio come mi annoia

più di te col filler

ed esco, mi avvio per la strada di casa

che è buia e domani chissà

Mi torni in mente tu

uh uh uh

uh uh uh

le dita più chiare del cielo d’estate

dei film messi senza guardare

ritorni tu, uh uh uh

uh uh uh

se ho dato speranza ad un fiore

che in fondo nasceva in un tempo sbagliato

d’inverno

Il cielo fa da autista

mi porta per le strade

tre pillole per andare a dormire calmo

quando ieri bastava stringerle la mano

di tempo ne è passato

e tu non sei più qua

tra gli alberi risuona la tua piccola voce

non siamo più la stessa cosa

ed esco, mi avvio per la strada di casa

che è buia e domani chissà

Mi torni in mente tu

uh uh uh

uh uh uh

le dita più chiare del cielo d’estate

dei film messi senza guardare

ritorni tu, uh uh uh

uh uh uh

se ho dato speranza ad un fiore

che in fondo nasceva in un tempo sbagliato

d’inverno

Non mi bastavi mai così

se quando mi svegliavi c’era un altro cielo

accanto a me sempre a sinistra

ora nel letto dormo al centro

e se guardo dalla tua parte

Mi torni in mente tu

uh uh uh

tu uh uh uh

e gambe incrociate per farmi aspettare

quei film messi senza guardare

ritorni tu, uh uh uh

uh uh uh

se ho dato speranza ad un fiore

che in fondo nasceva in un tempo sbagliato

d’inverno

