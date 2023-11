Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Mama”, l’inedito di Grenbaud

Sanremo GiovanI 2023 Grenbaud Mama testo, significato e video del brano con cui la star di Twitch si esibirà il 19 dicembre nella finale in diretta su Rai1 provando a conquistare un posto tra i big del Festival di Sanremo 2024.

Brano senza pretese se non quelle di diversi e nel cui testo il giovane manifesta la sua voglia di fare quello che vuole chiedendo alla madre di non preoccuparsi

Stai reccando?

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

strillo che ti spacco la cassa

passa già da sera fino alla manana

ti spacco la cassa

mi giro ad ogni culo che passa

e la mia tipa dice “ne parliamo a casa”

bam bam bam

voglio XX di un vam vam

sento il xxx che passa il tram

sento voci che fanno vram

Giro quartieri

ma nemmeno mi trovo

ma poi dice alla mama

“stai tranquilla tesoro”

ma a tuo figlio gli passerà

ci pensano loro

quegli amici di plastica

che lui chiama Toro

ballo forte su un tan tan tan ta ra tan

pam pam ram pam pam

non mi trovi più

E dimmi

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

Baby ma dove stai

son perso ma io penso che tornerai

penseranno che son pazzo ma pazzo mai

non gridare che mi passano queste vibes

sono stato da solo, ah

quindi passo spesso, senza pretese

non gridate che volo

e lo specchio riflette le luci accese

ballo forte su un tan tan tan ta ra tan

pam pam ram pam pam

non mi trovi più

E dimmi

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

Mama

non restare in para

che non torno a casa

da una settimana

QUI IL VIDEO DEL BRANO