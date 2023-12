Sanremo Giovani 2023: Clara vince e accede a Sanremo 2024 con i Santi Francesi e i bnkr44

Sanremo Giovani 2023: Clara vince ed entra ufficialmente a far parte dei 30 Big in gara a Sanremo 2024 (qui i titoli delle canzoni) insieme ai Santi Francesi e ai bnkr44.

Sfilano i 27 big annunciati da Amadeus qualche settimana fa per dire il titolo delle rispettive canzoni. Si parte con Ghali e si prosegue con Alessandra Amoroso e Gazzelle.

A proposito di Alessandra, la sua canzone si chiama Fino A Qui e potenzialmente potrebbe essere una velata risposta a tutti quelli che, sui social, l’hanno fatta diventare un meme con il suo vecchio brano Stupendo Fino A Qui.

A questo punto parte la gara dei giovani con Grenbaud, preceduta da un video messaggio di Fiorello per augurare buona fortuna a tutti i concorrenti.

Lo streamer si presenta sul palco dopo settimane passate a rispondere ai tanti che lo hanno accusato di essere lì non per meriti artistici.

La sua esibizione è potente, anche se qualche incertezza dovuta all’emozione si sente.

Tocca a Clara, la Crazy J di Mare Fuori, che si presenta sul palco in total black con la sua Boulevard e una voce non impeccabile. Porta a casa il live con un mix di presenza scenica e gestualità che coprono, in parte, i difetti vocali.

Si torna alle presentazioni dei titoli dei big dopo i primi due giovani con i Ricchi e Poveri, alla loro tredicesima partecipazione al Festival ma la prima in due, con Dargen D’Amico e con Angelina Mango.

Doveroso, nel caso di una delle hitmaker del 2023, un ricordo da parte di Amadeus al grande Pino Mango.

Si chiude questa tornata dei Big in gara con Fred De Palma, il Re del reggaeton italiano, e Fiorella Mannoia molto emozionata nel momento di rivedere la carrellata delle sue esibizioni sanremesi del passato.

La gara dei Giovani riparte con il collettivo toscano dei bnkr44, tra i più discussi di quest’anno per il loro mancato inserimento diretto tra i big al netto dei numeri raccolti, molto simili a quelli di alcuni big che hanno partecipato in passato.

Esibizione energica, quasi impeccabile al netto di piccoli e ripetuti problemi tecnici che purtroppo non smettono di essere presenti.

Subito dopo è il turno di Lor3n, uno dei meno chiacchierati sui social. L’esibizione è tutt’altro che perfetta, molte sbavature e poca sostanza sia nella voce che nella canzone in sé.

I ritmi della serata sono molto lenti ma si prosegue con le rivelazioni dei titoli dei brani dei big. Prima Loredana Bertè, poi Mr. Rain, Geolier, il ritorno dopo 19 anni dei Negramaro.

A chiudere il turno dei big è Rose Villain che, subito dopo, lascia il palco a un’altra giovane in gara: Nausica.

La migliore a livello tecnico, non ha sbagliato una nota né con la voce né tantomeno con la sua ‘Kitty‘, l’arpa con cui ha accompagnato l’esibizione.

Si torna al rap e all’autotune con Dipinto e la sua vena malinconica e consapevole. L’unico che alla fine aggiunge, del suo, una poesia in napoletano dedicata alla mamma.

E’ il turno dei vincitori di X Factor, anche loro anomali in gara tra i giovani per lo status acquisito, i Santi Francesi. Presentano quella che sui social è stata definita come la migliore canzone del lotto delle 12 a livello tecnico e armonico.

Un abisso tra loro e gli altri concorrenti per presenza scenica e portamento questa sera.

E’, di nuovo, il momento dei titoli delle canzoni in gara dei big con Mahmood e Diodato, due dei vincitori degli ultimi anni.

Nel caso di Diodato, poi, si ricorda che Amadeus ha iniziato il suo lustro sanremese proprio con la vittoria di Fai Rumore.

Sale sul palco una delle regine di quest’anno, Annalisa, ricordando i suoi dieci anni dalla prima apparizione a Sanremo con Scintille, per continuare con gli altri vincitori del 2015 Il Volo e quella del 2013 Emma.

Riparte la gara dei Giovani con Tancredi che si presenta in abito elegante total white e un guanto con le perle per riprendere il titolo del brano che presenta. Intonato, dritto, con poche sbavature.

Si passa all’ex talento della squadra di Emma a X Factor, Vale LP, con la sua Stronza. Si impegna, ci mette energia, grinta e un’attitudine simil-rock che la rende distinguibile dagli altri.

Da un talento di X Factor all’altro, da Vale LP a Fellow che sale sul palco con l’abito di certo più sgargiante tra i 12, rosso sangue con camicia nera.

Nel corso dell’esibizione ha spesso deciso di tenere il microfono lontano per evidenti problemi di emotività. Alla fine, infatti, si è piegato sull’asta con il fiatone ma tutto sommato non ha sbagliato intonazione e attitudine.

Altra rotazione di big in gara e dei titoli dei rispettivi brani: Francesco Renga e Nek, i La Sad, Irama, BigMama e i TheKolors.

Su BigMama arriva la rivelazione. La rapper si era iscritta per Sanremo Giovani ma Amadeus, in modo indipendente, ha deciso di passarla direttamente in gara tra i big.

Ultimi due giovani a esibirsi sono gli Omini e Jacopo Sol. Si inizia dalla band capitanata da Fedez ai tempi di X Factor con il loro rock e la loro energia sul palco, subito seguiti da Jacopo Sol che fa il suo senza infamia e senza lode.

Finite le esibizioni dei big, vengono fatti salire sul palco gli ultimi big in gara per presentare i loro titoli: Sangiovanni, Il Tre, Alfa e Maninni.

i vincitori di sanremo giovani che passano tra i big

E’ arrivato il momento di scoprire i tre giovani che passeranno tra i big, scelti da una commissione interna e non dal televoto del pubblico.

Si tratta di Clara, Santi Francesi e bnkr44 esattamente per come ci si aspettava e, in più, la vincitrice di categoria è Clara.